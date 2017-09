Mel: "Empezar el partido encajando a balón parado es dar muchas ventajas"

El entrenador del RC Deportivo, Pepe Mel, ha asegurado que una de las claves de la derrota ante la Real Sociedad (2-4) este domingo ha sido el mal comienzo del encuentro, encajando dos goles a balón parado, y cree que este hecho ha sido dar "muchas ventajas" ante un "gran equipo", y ha afirmado que los suyos estaba sobre aviso ante este tipo de jugadas.

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

"El partido se nos ha encarado muy mal. El primer gol que nos meten es a balón parado al igual que en el segundo. Empezar así ante un equipo como este es dar muchas ventajas. Durante la semana insistimos mucho en el balón parado de la Real Sociedad. Hoy, su primer balón parado ha sido gol. Es algo que está avisado. Es como empezar con una piedra grande al cuello", declaró en rueda de prensa.

A pesar del comienzo adverso, el equipo gallego logró empatar el partido. "Estoy contento en la forma de reaccionar del equipo con el 0-2, hemos hecho un esfuerzo muy grande para hacerlo pero no estoy satisfecho cuando nos meten cuatro goles y perdemos el partido. A partir del minuto 70 se nos empezó a agotar la gasolina", afirmó.

Pese a la derrota, el técnico deportivista no quiere que se señale a ninguno de sus jugadores. "No quiero entrar en individualidades, no es justo centrarnos en nadie. Es el Deportivo el que pierde 2-4 y es el Deportivo el que no consigue ningún punto. Todos estamos perjudicados y todos nos vamos mal a casa", señaló.

El conjunto blanquiazul lleva nueve goles encajados en tres jornadas, algo que Mel quiere revertir. "Hemos jugado con el Real Madrid y la Real Sociedad es un gran equipo. Lo que ha pasado hoy es difícil de explicar. Los dos primeros goles me han fastidiado mucho. Cuando llevas nueve goles en contra tienes que marcar muchos goles para cambiar la situación, no podemos encajar tanto", concluyó.