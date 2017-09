El reto oculto de Rafa Nadal tras ganar el US Open: peleará para superar los Grand Slam de Roger Federer

Nadal está a tres grandes de igualar el currículum de Federer

El factor edad será clave: Nadal tiene 31 años; Federer, 36

Rafa Nadal, en éxtasis, segundos después de ganar su 16º Grand Slam de su carrera

Rafa Nadal es leyenda. Ya lo era antes de que ayer arrasara a Kevin Anderson en la final del US Open (6-3, 6-4, 6-4), pero tras este éxito, tras su tercer título neoyorquino y 16º Grand Slam de su carrera, hizo su figura alargada. Alargadísima. Pero aún no es suficiente. A Rafa no le vale. Tiene una obsesión. Y no parará hasta conseguirla. Su sueño, superar los Grand Slam que ya acumula Roger Federer.

El suizo y el español han acaparado todos los grandes de esta temporada en la que han vuelto con una energía que les parecía ya olvidada.

Para Roger fue el Open de Australia y Wimbledon. Para Rafa, Roland Garros (su 10º Roland Garros, ahí es nada) y este US Open con el que pone punto final a la temporada de los grandes, pero no a un curso 2017 en el que quedan aún un puñado de Masters 1000 y el torneo de Maestros en los que quiere defender su número 1.

Pero más allá de este reto, de seguir en lo más alto en el número 1, el motor que mueve ahora la raqueta del español es ese sueño de alcanzar al más grande de los grandes y asaltar su trono en una opción que habría sido más factible si cabe si en Melbourne, el título hubiera acabado del lado de Rafa y no del de Roger en la finalísima que ambos disputaron a lo grande, luciendo sus mejores versiones.

La espina clavada de Nadal

Cuentan los que le conocen que, de aquella final, Nadal guarda una espina clavada. Con 5-3 para Federer en el último set, Nadal llegó a estar 15-40 en el juego definitivo. De haberlo ganado, el español estaba convencido que habría ganado la final. Se habría puesto 5-4 en contra con saque a su favor y con empate a cinco, la cosa habría sido distinta.

Pero Federer resistió, aguantó y acabó llevándose ese set por 6-3. De no haber sido así, en lo más profundo de Rafa existe el pensamiento de que este curso lo habría podido cerrar con Australia también en su bolsillo y, por tanto, ahora la diferencia sería de apenas un Grand Slam entre ambos: 17 de Nadal por 18 de Federer.

Pero la historia no fue como le habría gustado al de Manacor y, por lo tanto, son tres los Grand Slam que les separan: 16 para Rafa, 19 para Roger. Recortar esa diferencia e incluso superarla es el reto del tenista español que cuenta con el factor edad a su favor.

Cuestión de años

Federer tiene 36 años frente a los 31 de Nadal. Si consiguiera prolongar su carrera hasta la edad que ahora ostenta su rival con el nivel de tenis actual, la gesta es factible para, así, convertirse en el tenista más grande de la historia.