Miñambres: "Al Atlético le gusta Radoja pero nunca hemos recibido una oferta"

Vigo, 11 sep (EFE).- El director deportivo del Celta de Vigo, Felipe Miñambres, dijo ser conocedor del interés del Atlético de Madrid por el internacional serbio Nemanja Radoja, con contrato con la entidad gallega hasta junio de 2019, pero al mismo tiempo aclaró que "nunca ha habido principio de acuerdo con ellos por Radoja y eso que la relación entre las direcciones deportivas es fluida".

"Interés real no hubo. Sé que les gusta pero igual que le gustan muchos otros de nuestros jugadores", aclaró el máximo responsable del Celta en su comparecencia ante los periodistas en las instalaciones deportivas de A Madroa.

Miñambres desveló que las negociaciones para ampliar su vinculación, al igual que la del danés Daniel Wass, que también finaliza contrato en 2019, están "paradas" desde hace meses: "Esto es como cuando vas a hablar con una chica. Se puede acercar ella o tú. No sé quién se acercará antes".

Aseguró que la dirección deportiva no buscó la llegada de un lateral izquierdo porque Juan Carlos Unzué estaba "tranquilo" por el rendimiento que le había dado el canterano Diego Pampín durante la pretemporada: "Le convenció de muchas cosas que nos podía dar".

Desveló que le llegaron "muchas ofertas" por algunos de los jugadores "importantes" de la plantilla pero "nunca" recibieron una petición de cesión por el portero internacional sub-21 Rubén Blanco.

"Hubo ofertas por muchos pero no estaban en el valor que nosotros le damos a los jugadores. Por Rubén no hubo ofertas para salir cedido, a mí nadie me ha llamado preguntando por él", manifestó.