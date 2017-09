Indias: "El fichaje de Amrabat era una situación que no podíamos dejar pasar"

Madrid, 11 sep (EFE).- Txema Indias, secretario técnico del Leganés, en relación al fichaje del jugador marroquí Nordin Amrabat, que fue presentando este mismo lunes como nuevo jugador del equipo, ha indicado que "no podían dejarlo pasar".

"El fichaje se hizo casi sobre la campana, en las últimas horas de mercado. Puso todo de su parte para poder venir, porque si no era imposible. Tomó la decisión en cuestión de horas, no se lo pensó demasiado y decidió volver a la Liga española y defender esta camiseta. Era una situación de mercado que no podíamos dejar pasar y fueron las circunstancias las que lo trajeron", apuntó.

"Estamos encantados de que esté aquí, muy orgullosos de poder acceder a jugadores como él; y lo único que puedo hacer es desearle suerte y darle las gracias por apostar por nuestro proyecto", subrayó ante los medios de comunicación.

Indias quiso agradecer al meta Jon Ander Serantes, ahora lesionado, que renunciara a su ficha para poder facilitar la llegada: "No me quiero olvidar de decir que su fichaje es gracias a la comprensión de un jugador nuestro como Jon Ander Serantes. Por desgracia su lesión se va a alargar un poco más en el tiempo ,y nos ha permitido incorporar un futbolista más. Quiero destacar en situaciones como esta el gran vestuario que tenemos".

"Somos conscientes de que tener veinticinco fichas es demasiado, pero venimos de un año anterior donde en la primera vuelta fuimos bastantes partidos con gente del filial. Están para eso, pero creo que fueron bastantes partidos estando justos en Primera. Sabemos que juega en las tres posiciones, que donde más cómodo se encuentra es en la banda izquierda. Se puede adaptar a todas las posiciones de ataque y eso nos va a dar mucho", declaró.

Además, detalló cómo se cerró la incorporación del marroquí: "Fue todo en los últimos días. Preguntas por jugadores durante el mercado, en algunos casos seguramente sabiendo la respuesta. La situación de Amrabat siempre estaba ahí. Empezó siendo importante en el Watford, o sea que era casi imposible".

"Pero se dieron tales circunstancias que hicieron que en las ultimas cuarenta y ocho todo se acelerase, y el último día se pudo firmar. Con Jon hablamos en las últimas horas, porque sabíamos que podía caber esa posibilidad y, por respeto, el primero que tenía que saberlo era él y dar el visto bueno. Lo entendió perfectamente y a partir de ahí surgió lo de Amrabat. No lo dudamos y firmamos", explicó.