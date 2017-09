Cristiano Ronaldo estalló ante la jueza por su situación en Madrid: "Me gustaría volver a Inglaterra"

'Correio Da Manha' filtra un vídeo del interrogatorio al luso

El jugador aseguró que se sentía perseguido en España

Cristiano, en un partido con el Real Madrid. Imagen: Reuters.

Cristiano Ronaldo tuvo que pasar por el juzgado para declarar en calidad de investigado por la supuesta comisión de cuatro delitos contra la Hacienda pública. El futbolista portugués, que en esos momentos barruntaba dejar el Real Madrid y España, fue claro en lo que considera su objetivo para esquivar la presión a la que es sometido, según su opinión, en territorio español.

Correio Da Manha ha filtrado vídeos de la declaración ante el juez de Cristiano, que repite en varias ocasiones durante la rueda de preguntas de la jueza Mónica Gómez Ferrer que se siente perseguido por su condición de estrella del fútbol. En este contexto, anunció sus deseos: "Me gustaría volver a Inglaterra".

En su intervención el pasado 31 de julio, Cristiano se expresaba en los siguientes términos: "Nunca tuve ningún problema en Inglaterra. Como usted sabe mi vida es un libro abierto, yo no puedo ocultar nada. Sería ridículo por mi parte. No lo voy a decir pero... me gustaría volver a Inglaterra".

De telón de fondo, el Manchester United, club en el que creció como jugador y del que siempre ha hablado en términos de extrema gratitud y cariño. De hecho, nunca ha descartado la vuelta a Old Trafford. Cuando se filtraron hace unos meses los deseos del '7' de dejar el Real Madrid, el de los 'red devils' fue el primer destino con el que se rumoreó.

Cristiano también defendió en el juzgado la actuación de su representante, Jorge Mendes, al que se le investiga en este y otros casos de fraude de jugadores en su agencia Getsifute: "Todo lo que me dicen mis asesores es que no tengo culpa de nada. No tengo nada de malo. Jorge es como yo. Si yo tengo hasta sexto de escolar Jorge tiene el quinto. Míreme a los ojos, yo nunca oculte nada. No he pasado por esto en mi vida".