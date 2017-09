La sombra del Real Madrid en la guerra entre el Bayern de Múnich y Robert Lewandowski

El jugador criticó la política de fichajes del Bayern de Múnich...

..y Rummenigge, director general, menciona al Real Madrid

Califica a los blancos como "presunto equipo de los sueños" del '9'

Lewandowski, en el partido ante el Hoffenheim. Imagen: EFE.

Un día después de la derrota del Bayern de Múnich en el campo del Hoffenheim, Robert Lewandowski, delantero del equipo muniqués, fue muy crítico con su plantilla después del mercado de fichajes. El polaco, en una entrevista a Der Spiegel, lanzó dardos a la política del club y estos toques de atención han tenido una dura reacción dentro de la entidad. Una guerra se ha creado dentro de la institución bávara...y el Real Madrid aparece como telón de fondo.

Si el delantero hablaba de una mala planficiación del Bayern para moverse en el mercado ("A día de hoy ha gastado como máximo poco más de 40 millones en un jugador y esa cifra está más cerca del promedio que de la parte alta"(, también criticaba la breve gira realizada este verano por Asia. La respuesta en Bild del director general del Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, ha resucitado los viejos rumores del interés del '9' en fichar por el Real Madrid, algo que no se ha olvidado en Baviera: "Si se queja de nuestro viaje a Asia debería saber que su presunto equipo de los sueños, el Real Madrid, pasó en verano 24 días en el calor, el doble que nosotros".

La mención a los blancos, que no aparecieron en las declaraciones del jugador, han evidenciado un elemento de clara discordia. Rummenigge, además, anunciaba consecuencias: "Aquellos que públicamente critiquen al entrenador, al club o a los demás jugadores tendrán que hablar seriamente conmigo".

El dirigente iba más allá todavía y también advertía al entrenador, Carlo Ancelotti, de los inconvenientes de no controlar las apariciones de los jugadores en los medios, como fue el caso de Lewandowski, que no tendría el 'sí' del Bayern para conceder la entrevista de la polémica: "Carlo es amigo de la libertad de expresión y de la democracia, pero no somos demasiado inteligentes si en vez de concentrarnos en el campo, hablamos fuera de él".

Respecto a Robert Lewandowski, Rummenigge no fue el único que se ha referido al asunto. El director deportivo del Bayern, Hasan Salihamidzic, sí quiso ser más diplomático: "Lewandowski no debe preocuparse. Tenemos un equipo muy bueno de nuevo esta temporada. Y tenemos una filosofía de que data de muchos años, seria y exitosa y hemos logrado muchos éxitos".