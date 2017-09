Ter Stegen: "Queremos ganar y no mirar hacia atrás"

11/09/2017 - 17:28

El portero del FC Barcelona Marc-André ter Stegen aseguró que no buscan "revancha" ni quieren "mirar atrás" contra la Juventus, su verdugo el año pasado en la Liga de Campeones y su primer rival este martes en la fase de grupos del torneo, al que recibirán después de haber empezado "bastante bien" LaLiga Santander.

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

"No buscamos revancha, el año pasado es pasado y tenemos que concentrarnos en esta temporada. Siempre queremos enseñar lo que podemos hacer y tenemos una idea de cómo vamos a jugar. Queremos ganar y no mirar hacia atrás", aseveró Ter Stegen en rueda de prensa.

El germano indicó que "hasta ahora" han estado "más o menos bien" en los tres partidos de LaLiga Santander. "Queremos luchar por todos los títulos y tenemos una buena oportunidad para empezar a hacerlo", apuntó. "Hemos empezado bastante bien. No hemos encajado en tres partidos, hemos marcado nueve goles y hemos ganado todo. Tenemos buenas sensaciones para la 'Champions'. No será tan fácil ante la Juventus, pero lo intentaremos todo para ganar", añadió.

Del inicio de campaña, opinó que han cambio "un poquito por la idea del míster". "Tenemos que ocupar otros espacios y queremos tratar el juego de otra manera. Somos un buen equipo para jugar este sistema y podemos cambiar en cualquier momento", admitió.

"Siempre tenemos ilusión para mejorar, no solamente en la Champions sino también con los objetivos de la Liga y la Copa. Intentaremos luchar por todos los títulos y concentrarnos en estos días tan importantes con muchos partidos seguidos", subrayó Ter Stegen preguntado sobre si había más ganas por haber sido eliminados dos años seguidos en los cuartos de final del torneo.

El portero azulgrana cree que se presenta "un año muy interesante no sólo por la selección y el club" y que él intentará hacer todo "para ayudar más al equipo", mientras que eludió opinar en profundidad sobre los gritos en contra del presidente Josep Maria Bartomeu del pasado sábado pese a la clara victoria en el derbi. "Este es un club democrático y los socios pueden expresarse y cada uno tiene su opinión. Yo estoy concentrado en el fútbol y no en temas políticos. Para todo el mundo es mejor si me concentro en el fútbol", zanjó.

Ter Steng dejó claro que Ernesto Valverde "decidirá" si alinea de titular o no a Ousmane Dembélé, al que ve con "buenas sensaciones" tras su debut ante el Espanyol. "Necesita unos días más para incorporarse al equipo. Tenemos que intentar que se sienta cómodo y pueda enseñar su calidad", recalcó. Del mismo modo, cree que otro nuevo como Nelson Semedo está "muy bien". "Nos da algo diferente. Nos da rapidez por las bandas y queremos aprovecharlo, tiene mucha calidad individual y ayudarle al principio para que se encuentre bien", puntualizó del lateral portugués.

Respecto a la Juventus, reconoció que cuenta con "un jugador con muchas cualidades" como Paulo Dybala. "Lo que vemos desde fuera es que ha mejorado todavía más y puede marcar la diferencias. Estaremos pendientes de él, pero la Juventus no es sólo un jugador. Tiene mucha calidad individual, pero también trabajan mucho como equipo y eso es peligroso. Tenemos que estar preparados para encontrar buenos espacios", afirmó.

"Buffon es un ídolo para todo el mundo del fútbol. Está jugando a una edad como si lo hiciera en sus mejores años. Tengo mucho respeto por lo que hace cada año y espero que dure muchos más", sentenció Ter Stegen sobre el veterano portero italiano.