Dybala: "Nadie me ha dicho nada del interés del Barça"

11/09/2017 - 19:55

El jugador de la Juventus Paulo Dybala ha indicado que el conjunto italiano debe aprovechar los "espacios" que pueda dejar el FC Barcelona este martes en el Camp Nou (20.45 horas) en el primer partido de la fase de grupos de la Liga de Campeones, y ha explicado que el cuadro de Ernesto Valverde está "defendiendo mejor" que el año pasado, además de asegurar que "nadie" en la 'Vecchia Signora' le informó del interés de la entidad culé en él.

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

"Lo que hice el año pasado no se lo esperaba nadie y ahora todos esperan que lo haga. Jugar contra el Barcelona es difícil, pero tenemos oportunidades. Si el Barça nos deja espacios tenemos que aprovecharlos", declaró en la rueda de prensa previa al encuentro.

Sin embargo, cree que el resultado del Camp Nou no marcará el destino de la 'Champions'. "Creo que el resultado que se dé mañana puede ser muy importante para nosotros si se da a favor. No va a ser como el del año pasado. Nosotros el año pasado veníamos con un resultado a favor. Tenemos que saber defendernos cuando no tenemos la pelota", señaló.

Además, el argentino no considera que el cuadro azulgrana sea inferior sin Neymar tras su marcha al PSG. "Creo que el Barcelona perdió un jugador importante como era Neymar, pero le están sustituyendo. Es siempre el Barcelona, hay que respetarlo por su nombre. Se está defendiendo mejor, no hay recibido gol. Tenemos que tratar de defendernos porque tienen jugadores que si les dejamos pueden hacernos daño", manifestó.

"NADIE ME HA DICHO NADA DEL INTERÉS DEL BARÇA"

Preguntado sobre si le gustaría jugar con su compatriota Leo Messi en el FC Barcelona, Dybala desmintió que el club catalán se haya puesto en contacto con él. "Por suerte, tengo la posibilidad de jugar con Messi en la selección, es un gran placer. Lo que puede pasar en un futuro no lo sé. Estoy feliz en la Juventus con un número importante, el 10", dijo.

"A mí nadie me ha dicho nada, nadie del club se me acercó para decirme que había una oferta. Querían que me quedara", añadió. "Me siento muy bien, he hecho una gran pretemporada. Cuando acabe la temporada con la Juve tendremos Mundial, que es muy importante", subrayó.

El de Laguna Larga se rindió también a la 'Pulga'. "Él juega en mi posición y puedo aprender muchas cosas de él, cómo piensa, cómo ve los movimientos de sus compañeros... Tener la suerte de tenerle a mi lado me va a ayudar mucho", explicó. "Va a parecer raro, pero es difícil jugar con él. Trato de respetar su espacio, pero jugamos en la misma posición, tengo que adaptarme más a él", continuó.

"A Messi siempre se le ve bien, lo que hemos visto el último partido, con triplete... No va a ser fácil. Nada ha cambiado respecto al año pasado, van a jugar para ganar todas las competiciones a pesar de no tener a Neymar", resaltó.

Por otra parte, se mostró sorprendido con las comparaciones con Messi y Cristiano Ronaldo. "Para mí es un placer muy grande, quiere decir que estoy trabajando bien, pero tengo que estar tranquilo, seguir trabajando. Para estar a este nivel de Messi y Cristiano hay que trabajar. Tienen número increíbles. Neymar en todos los partidos demuestra cosas increíbles", expresó. "Cristiano y Messi jugarán unos cuantos años, sus cifras son increíbles y es muy difícil llegar", aclaró.

Por último, fue contundente con la situación de Argentina. "La selección está en un momento complicado, pero seguramente vamos a ir al Mundial", afirmó, antes de hablar de las críticas a Messi en la albiceleste. "Pasa por el entorno; en España se le respeta mucho, aquí le dan más libertad que en Sudamérica, que los equipos se echan atrás y es difícil atacar. Vamos a salir adelante. En Barcelona se conoce con los compañeros, con los que lleva más de diez años, hay más afinidad", concluyó.