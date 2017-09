El sustituto frustrado de Neymar juega en el Real Madrid: Asensio deja entrever que el Barcelona trató de ficharle

Si el jugador hubiera dado el sí, el Barça habría ofertado 150 millones

La cláusula entonces de Asensio era de 750 millones de euros

El delantero del Real Madrid pasará a valer 1.000 millones en breve

Marco Asensio celebra el gol que le hizo precisamente al Barcelona en la vuelta de la Supercopa de España. Imagen: Reuters

El FC Barcelona ha pasado un verano movido que sigue dejando consecuencias en el presente blaugrana (como el proceso de moción de censura contra Bartomeu). Y todo con Neymar como desencadenante. La salida del brasileño dejó un hueco notable en la plantilla culé que en el Camp Nou trataron de tapar con un órdago a la grande contra el eterno rival. El club se lanzó a por el fichaje de Marco Asensio, estrella emergente del Real Madrid, con una oferta cercana a los 150 millones de euros, pero se encontraron con la negativa del futbolista mallorquín de abandonar la casa blanca.

La Cadena Cope ha revelado esta madrugada que dos conjuntos llamaron a la puerta de Asensio este verano. Y ambos ofrecían la misma cantidad por ficharlo: los citados 150 millones de euros.Uno era el Barça.

Los culés no se pusieron en contacto con el Real Madrid, sino que sondearon a su representante afirmando que si Asensio daba el paso, si les decía "sí, quiero", estaban dispuestos a realizar semejante desembolso por él.

El propio futbolista ha dejado entrever que esa oferta existió, pero que su deseo último no era hacer las maletas, sino hacer. "Yo sé que había equipos interesados, pero...", ha respondido en una entrevista en la misma Cadena Cope tratando de diluir el asunto. Repreguntado por esa oferta, Asensio no la ha negado. "Sí que había clubes interesados, pero mi idea es seguir aquí. Soy feliz aquí. Esos temas los lleva Horacio [su representante]", comentó.

Se trataría de un movimiento, en todo caso, inútil, a menos que el propio futbolista hubiera presionado al Real Madrid para que aceptase la oferta. ¿Por qué es inútil? Porque su cláusula de rescisión es de 750 millones de euros, lo que hacía inviable si en Chamartín se niegan. Ahora, por cierto, esa cláusula subirá hasta los 1.000 millones de euros.

Esta intentona es la segunda ocasión en la que el Barça quiso hacerse con los servicios de Asensio. La anterior fue en 2014, cuando, aconsejados por Miguel Ángel Nadal, ex barcelonista y tío de Rafa Nadal, la dirección deportiva trató de ficharlo, pero se negaron a pagar los 3,5 millones de euros que costaba. Entonces tronó en la puerta del muchacho la llamada del Real Madrid.

"Debuto con el primer equipo del Mallorca y aparece el Barça. Al final, es el destino [el que quiso que no firmar por el Barça]. No se hizo con el Barça y yo encantado de estar en el Real Madrid y poder defender esta camiseta. Fueron días muy complicados. Cuando me llamó Horacio y me dijo que estaba interesado en mí el Real Madrid, dije que sólo quería jugar allí [en el Bernabéu]", comentó confesando su madridismo.

El propio Asensio desveló como anécdota que, paseando por Mallorca, y cuando todavía era un crío, una tarde de verano se encontraron con Florentino Pérez. Le pidieron hacerse una foto y su madre ("que es más suelta que mi padre"), le dijo al mandatario: "Éste va a ser el próximo fichaje del Real Madrid". Su deseo sólo tardó unos cuantos años en hacerse realidad.