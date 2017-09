La obsesión de Leo Messi en la Champions League se llama Buffon

En cuatro enfrentamientos, el '10' jamás ha hecho un gol al italiano

La pasada temporada Buffon logró dejar la meta a cero ante la MSN

Buffon, ante Messi, en el duelo disputado en Turin la pasada temporada. Imagen: Reuters

Leo Messi, el asesino infalible, el depredador de las mil y una víctimas, tiene un punto negro en su carrera. 'Bianconero', en verdad. El futbolista de Rosario aún no ha conseguido marcar un gol al que es considerado por muchos el mejor portero del mundo en las últimas dos décadas. Se llama Gianluigi Buffon y esta noche (aquí puede consultar horario y dónde ver el partido) tendrá una nueva oportunidad de hincharle el diente. El portero de la Juventus es su obsesión.

Obsesión reciente y de bello recuerdo. Porque la primera vez que se vieron las caras luciendo cada uno la indumentaria de sus clubes fue 2015. Final de la Champions League de Berlín. En esa primera cita, en ese cara a cara, Messi no marcó. Pero al argentino le dio (relativamente) igual. Esa noche el Barça alzó la quinta Champions.

No mojó, cierto, aunque el título, lo colectivo, como le gusta decir a 'La Pulga', mandó en su felicidad. Aquel 3-1 no llevó su firma en ninguno de esos tantos, pero su partidazo fue para enmarcar.

El curso pasado la fortuna de un bombo siempre bajo sospecha en esta era amente de la conspiración los emparejó de nuevo en cuartos de final. Cara a cara. Juve-Barça. Buffon-Messi. Esta vez ganó el arquero transalpino. Y lo hizo por partida doble.

Primero, porque su equipo eliminó a la bestia blaugrana, más bestia que nunca tras la remontada histórica ante el PSG. Pero Gigi también mantuvo su meta a cero en la ida y en la vuelta. En Turín la escabechina cué acabó en 3-0 para la Vecchia Signora. En Barcelona sirvió el 0-0 para meterse en semis.

Aquella noche Messi abandonó el Camp Nou con la mirada perdida y la mente fija en esa meta que tan bien le había tapado Buffon (además de la ex BBC de la Juve), el mismo al que se encontró este verano en New Jersey durante la pretemporada. Ni por esas logró 'La Pulga' romper su maldición. Cuarenta y cinco minutos de la primera parte no le dieron para cumplir el objetivo y tras el descanso, los dos engordaron el banquillo de sus equipos dejando las cuentas pendientes para esta noche.