Lekue (Athletic): "El objetivo en Berlín es empezar fuertes a domicilio"

12/09/2017 - 13:49

El jugador del Athletic Club Iñigo Lekue ha asegurado que pese a empezar la fase de grupos de la Europa League en casa del rival 'a priori' más duro, el Hertha Berlín, el objetivo del equipo es "empezar ganando y fuertes a domicilio" ya que se ven capaces de asaltar el Olympiastadion del conjunto alemán, un rival "ordenado y fuerte".

BARCELONA, 12 (EUROPA PRESS)

"El objetivo no es empezar con un resultado no negativo, es empezar ganando. Es un equipo muy fuerte y empezamos fuera pero el Athletic es capaz de sacar la victoria allí y a eso vamos. Lo afrontamos con la importancia que tiene para nosotros empezar con buen pie en Europa. Estamos ilusionados y tenemos muchas ganas de que llegue el día del partido", aseguró Lekue en rueda de prensa.

Sobre el Hertha, cree que es un rival "ordenado y bastante fuerte". "Salen bien a la contra y tienen varios jóvenes buenos, es un buen equipo. Nos hemos marcado como objetivo empezar fuera fuertes y mantenerlo en casa. Así conseguiremos buenas cosas", manifestó.

Además, el no haber encajado todavía goles en lo que va de temporada les hace tener más confianza. "Empezar como hemos empezado estos partidos con portería a cero y con buenas sensaciones defensivamente ayuda a seguir adelante y a hacerlo bien. Hay margen de mejora en el tema del juego pero las sensaciones son muy buenas y hay tiempo para ello", reconoció.

"No ha habido ningún tipo de consigna, no hemos remarcado el tema defensivo por encima del ofensivo ni del balón. Nos hemos encontrado mejor en esa faceta, con la portería a cero se ve mucho mejor y el juego no es tan malo. Mejoraremos y nos ayudará a marcar más goles", auguró el defensa en este sentido.

Por otro lado, Lekue confesó que su compañero Yeray está bien y con muchas ganas de dejar atrás el cáncer de testículos que le afecta desde la pasada campaña. "Tiene muchísima fuerza y ha llevado esto con la valentía y fortaleza que le caracteriza. No se pueden poner fechas para el regreso, pero está muy bien y esperamos que siga así", se sinceró.