Zidane: "Puede que nos falte un '9', me habría gustado que Morata se quedase"

"Yo creo mucho en Mayoral, es un futbolista con hambre"

"¿CR7? Lo veo muy bien de cabeza y de físico, está fino"

Zinedine Zidane, entrenador del Real Madrid, ha admitido que el pasado verano el club sí que trató de buscar un recambio a la salida de Morata. "Pero no pudo ser", ha dicho. "Quizá nos falte un '9', pero más por el tema de Morata, que me habría gustado que se quedase", ha reconocido.

"Al final no se ha podido conseguir otro jugador", comentó en la rueda de prensa previa al duelo frente al Apoel de la Champions League en el que mañana dará pistoletazo de salida a la competición, duelo en el que, por cierto, volverá Cristiano Ronaldo de forma temporal por su sanción. El domingo, ante la Real Sociedad, cumplirá el último partido de su castigo.

Ésta ha sido la rueda de prensa completa del entrenador.

¿Cómo afronta la defensa del título?

Estamos contentos, primero por volver a esta competición en la que somos los campeones, pero todo empieza ahora de cero. Y estamos ilusionados. Sabemos que las cosas van a ser difíciles. Somos conscientes de ellos.

¿Cómo está el vestuario tras las derrotas?

Esto también nos pasó el año pasado y no estamos preocupados. Sabemos que no podemos estar contentos con los últimos resultados, sobre todo contra el Levante, pero esto es fútbol. Lo que no vamos a cambiar es hacer nuestro trabajo e intentar que mañana juguemos mejor. Durante una temporada habrá resultados negativos, claro.

¿Le duelen las críticas por las rotaciones?

Vosotros estáis aquí para hacer vuestro trabajo y yo voy a hacer el mío de la mejor manera posible. Teniendo esta plantilla se pueden hacer muchas cosas. Vamos a tener muchos partidos. Eso no va a cambiar mi idea de cómo lo vamos a hacer. Me interesan mis jugadores. Lo de fuera, lo respeto, pero no va a cambiar lo que quiero hacer.

¿Se debió fichar un 9 en verano cuando se fue Morata?

Al final es verdad que cuando ves a los jugadores que teníamos, como Morata y Mariano, y ahora ves que sólo tenemos a Mayoral, piensas que falta un 9... y puede ser. Pero al final no se ha podido, sobre todo el tema de Morata. Me habría gustado que se hubiera quedado, pero quería jugar más, marcharse. Al final no se ha podido conseguir otro jugador. Y ya está. No hay que darle más vueltas. Yo creo mucho en Mayoral, que tiene hambre. Tenemos también a Benzema, a Bale (que no es un '9', ya...) pero nos vamos a apañar.

¿Cuál es la primera opción tras la lesión de Benzema?

Mañana tenemos un partido y ya lo verás mañana. Es una opción nueva, quizá, la que usamos mañana. Pero lo verás mañana. Nosotros sabemos cómo lo vamos a hacer.

¿Cómo ve a Cristiano tras un verano movido?

Creo que está muy bien, concentrado en lo que tiene que hacer y además está contento de volver a jugar. Es lo que le mola. Nosotros estamos contentos porque de cabeza está bien y físicamente está muy fino. De aquí [se señala la cabeza] con todo lo que se ha hablado está muy bien.

¿Qué papel tendrá Ceballos?

No le falta nada. Su sitio es el Madrid. Está haciendo las cosas muy bien, pero acaba de llegar, pero jugó el otro día con nosotros. Tendrá su papel como todos los demás. Y será un papel importante. No será secundario, al contrario. Pero todo necesita tiempo. Estamos en ello. Es el inicio de la temporada. Estamos contentos con lo que transmite a la plantilla y a mí.

¿Es el Madrid favorito para ganar de nuevo?

La presión... que sea lo que sea, siempre la tenemos. Aunque sea un amistoso. Sí, somos favoritos, pero como muchos equipos. Esto no va a cambiar. Lo único es que nosotros sabemos qué hacer para seguir adelante y empezar bien en esta Champions. Al final, se habla de ganar la Champions, pero para ganarlo, hay que hacerlo bien ya desde mañana. Lo que me interesa es lo de mañana contra un rival con experiencia y que si pueden hacer buen partido, lo harán. Nos toca hacer también un buen partido.

¿Hay Cristiano-dependencia?

Ya sabéis quién es Cristiano... yo prefiero que esté siempre con nosotros. No podemos hablar de dependencias. Yo lo que quiero es que todos los jugadores estén a mi disposición y que puedan jugar. Eso es lo que me interesa.

¿Qué hacer para corregir los fallos de concentración?

Nosotros lo que vamos a intentar es trabajar todo eso para que no suceda el fin de semana o mañana. Pero esto es inevitable... el fútbol es así. A veces, para mejorar, tienes que fallar. Es parte de fútbol. Nosotros lo que vamos a intentar es que no pase muchas veces. Ya está.

¿Se arrepiente de haber dejado a Mayoral fuera el sábado?

No, lo dejé fuera de la lista y ya está. Mañana estará, pero yo estoy aquí para tomar decisiones.

¿Qué dará CR7 al Madrid además de goles?

No aporta sólo los goles. Es un jugador importante de la plantilla. Es un líder que quiere siempre ganar. Transmite estas sensaciones a todos los demás. Cada vez que está con nosotros, los jugadores (y yo) estamos contentos.

¿Supone un alivio que vuelva mañana Cristiano?

Estamos contentos porque siempre es mejor tenerlo en tu equipo. El domingo no lo tendremos y que sea la última ausencia de la temporada.