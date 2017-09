Szymanowski: No puedes ni celebrar mucho las victorias ni lamentar mucho las derrotas

Madrid, 12 sep (EFE).- Alexander Szymanowski, futbolista argentino del Leganés, se refirió a cómo han sido los días posteriores a cosechar su primera derrota liguera en el derbi madrileño que les enfrentó en Butarque contra el Getafe.

"Era un partido más, eran tres puntos igualmente pero yo sí entendía que era un partido más a nivel de historia así que imagínate después del partido como nos sentíamos. Intentamos conseguir los tres puntos. Automáticamente cuando pasa el día ya te olvidas, tienes que pensar en el siguiente partido. Es lo bonito del fútbol, que te da esa revancha semana tras semana. No puedes ni celebrar mucho las victorias ni lamentar mucho las derrotas", dijo en rueda de prensa.

Ese tropiezo vino después de dos victorias en las dos primeras jornadas: "No sé si alguien se vino muy arriba con las dos primeras victorias pero nosotros sabemos a lo que aspiramos este año. Es verdad que uno se va ilusionando día a día pero lo que nos hace ver esta derrota es que cualquier equipo te va a venir a competir".

"Está muy complicado, el Getafe es un recién ascendido y nos jugó un partido muy complicado. Sabemos a lo que jugamos, a lo que aspiramos esta temporada y si viene algo mejor que salvarse no lo vamos a rechazar pero los pies en el suelo los tenemos al menos desde que yo estoy en el Leganés", añadió.

Szymanowski no cree que haya partidos más importantes que otros: "El año pasado demostramos que de nuestra liga son todos. Incluso casi puntuamos en el Camp Nou. De nuestra liga son todos los partidos que nos quedan. Importante sumar en todos. Todos nos lo tomamos igual. No entendemos de nuestra liga, de equipo Champions, de equipo campeón".

"Vamos todos los partidos igual, tenemos una plantilla amplia para afrontar semanas como esta y lo que venga. Intentaremos dar todo lo mejor de nosotros, sumar, puntuar y si puede ser de tres en tres mejor todavía. Sea el equipo que sea", completó.

Ahora se medirán al Eibar: "Ellos tienen la ventaja de jugar en casa, en Ipurúa, que es un estadio muy complicado. Es más estrecho de lo normal, tiene sus condicionantes? Plantearemos el partido que el míster quiera llevar a cabo e intentar puntuar allí con eso".

Preguntado por la competencia en el equipo, opinó: "Tener competencia hace que nadie se relaje no ya un día sino ni medio segundo. A mi a lo largo de mi carrera siempre me ha beneficiado tener a alguien con quien 'pegarme' para jugar. Cuando no lo he tenido ha sido cuando peor me ha ido. Bienvenida sea la competencia".

Asimismo aseguró que le gusta jugar los viernes y habló de su papel como goleador durante estas campañas: "Yo no soy delantero, soy interior. Siempre he dicho que de la manera que más me gusta ayudar es metiendo goles pero no es mi primera responsabilidad. Alguien los tiene que meter y estas temporadas se ha dado que me ha tocado meterlos a mí. Ahora somos más gente, seguramente estén más repartidos".

"Pero te engañaría si te dijese que no me pongo una motivación. Estará más repartido pero eso no me va a quitar a mi de intentar meter la mayor cantidad de goles. El gol es lo que más me gusta, con lo que más disfruto y no lo cambio por nada en esta vida. Seguiremos luchando para marcar alguno", indicó.