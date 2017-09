Zidane: "Es un alivio tener a Cristiano, pero no podemos hablar de dependencia"

12/09/2017 - 14:53

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, recalcó que se van a "apañar" con lo que tienen en la delantera, un puesto que podría tener carencias por la marcha de Álvaro Morata y la lesión ahora de Karim Benzema, aunque celebró que, al menos este miércoles en la vuelta a la Liga de Campeones, pueda volver a contar con un Cristiano Ronaldo, aunque no considera que tengan "dependencia" del portugués, al que ve "bien de cabeza y fino físicamente".

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

"Al final es verdad que cuando miras a los jugadores que tenías, como Morata y Mariano ves que lo hacen bien y ahora solo está Borja Mayoral y puedes pensar que falta un '9', pero al final no se ha podido. Sobre todo el tema de Morata, me hubiera gustado que se hubiera quedado, quería jugar más y lo respetamos. Creo que Mayoral tiene hambre y tenemos a Benzema, Bale, jugadores que no son delanteros y nos vamos a apañar con otros", dijo Zidane este martes en rueda de prensa.

Ante el APOEL, sí podrá contar con Cristiano Ronaldo, un "alivio" para el francés. "Está concentrado en lo que tiene que hacer y contento de volver a jugar a lo que le gusta. De cabeza está bien con todo lo que ha pasado, físicamente está fino. Es mejor tenerle en tu equipo y va a jugar mañana y el domingo no, espero que sea el último partido de la temporada que no vaya a estar", señaló el francés, en relación a que el de Anoeta será el último partido que se pierda el de Madeira por su sanción.

"No podemos hablar de dependencia, lo que quiero es que todos estén a disposición del entrenador y que puedan jugar. No aporta sólo goles, Cristiano es un jugador importante, es un líder, quiere siempre ganar y transmite esto a los demás, cada vez que está con nosotros están contentos", agregó.

Por otro lado, Zidane habló de la Liga de Campeones que comienza este martes en la que defienden título, lo que les lleva a estar "contentos e ilusionados" aunque saben que "esto empieza de cero y que las cosas van a ser difíciles".

"EL SITIO DE CEBALLOS ES EL REAL MADRID"

A este primer partido de la Liga de Campeones llegan tras dos empates consecutivos en la LaLiga Santander, pero el francés recordó que esto también sucedió el año pasado y que no están "preocupados" por ello. De lo que sí está seguro es que su forma de trabajo y de juego no va a cambiar, y que las críticas no le "duelen", mientras que aclaró que la falta de concentración en ocasiones es "inevitable" y que "para mejorar también tienen que fallar".

"Hay mucha presión por ganarlo todo, estamos acostumbrados. En la 'Champions' somos favoritos como muchos equipos, eso no va a cambiar, lo único es que nosotros sepamos lo que tenemos que hacer y para seguir adelante y empezar bien. Para ganar la 'Champions' hay que empezar con el partido del APOEL, me interesa lo que vamos a hacer con un rival que tiene experiencia y que si puede hacer un buen partido lo va a hacer", explicó.

Sobre la posibilidad de ganar esta competición por tercer año consecutivo, confesó que le hacía feliz "solo de pensarlo". "Es algo habitual para los jugadores, nos motiva día a día conseguir grandes cosas, siempre se preparan para ganar y esta motivación es tremenda. También sabemos que vamos a jugar contra grandes equipos con mucha ambición", puntualizó.

En cuanto a los jugadores disponibles, 'Zizou' confirmó que Raphael Varane ya se ha recuperado de su lesión y que volverá a la lista Borja Mayoral, mientras que dejó claro que el "sitio" del Dani Ceballos es el Real Madrid, pese a su escaso protagonismo en este inicio de campaña. "Está aquí y está haciendo las cosas bien, pero acaba de llegar y esto tiene su tiempo. Jugó el otro día y va a tener su papel como los demás, es importante, no va a tener un papel secundario. Todo lleva su tiempo, pero estoy contento con lo que hace y transmite a la plantilla y a mí", sentenció.