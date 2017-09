Samu Castillejo: "En casa es importante empezar atacando y ganando"

12/09/2017 - 18:07

El jugador del Villarreal CF Samu Castillejo ha asegurado este martes que es importante para la confianza del vestuario empezar la Liga Europa con una victoria, este jueves en el Estadio de la Cerámica ante el Astana kazajo, y más después del irregular inicio de LaLiga Santander con dos derrotas en las dos primeras jornadas, olvidadas con el último triunfo ante el Real Betis.

BARCELONA, 12 (EUROPA PRESS)

"Tenemos la experiencia del año pasado, que todos los partidos se nos complicaban de alguna manera. En casa es importante empezar atacando y ganando para la confianza del equipo. Nuestra mentalidad es ganar y sacar los tres primeros puntos en Europa", aseguró Castillejo en rueda de prensa.

Para no caer en los errores del año pasado en competición europea, el centrocampista tiene claro que deberán salir a por todas pese a la menor entidad del rival. "Ojalá empecemos con buen pie y una victoria en casa la Europa League, una competición muy bonita e importante para nosotros", señaló.

"Esperamos a un equipo que es de otra liga inferior a la española. Pero seguramente se replegará atrás e intentará jugar a la contra. Hemos entrenado algún aspecto a mejorar ante equipos que se cierren y trataremos de lograr la victoria", comentó sobre el equipo de Kazajistán.

A nivel personal, tras marcar contra el Betis en el triunfo (3-1) de la última jornada liguera, reconoció que ha tenido mejores partidos. "Al final lo que te da el estar en boca de la gente es el gol, lo más importante y determinante. He hecho muy buenos partidos aquí que no han acabado con gol y por eso no han lucido tanto. Estoy entrenando para hacer una temporada como me pide el míster de 7-8 goles", manifestó.

"Después de empezar con dos derrotas se crean dudas en la gente de lo que puede ser este Villarreal, pero en nuestra mente no había ninguna duda ni en la del entrenador tampoco, y el otro día lo demostramos con un gran partido", señaló sobre el estado de ánimo en la afición del 'Submarino amarillo'.

En este sentido, Castillejo lamentó que nada les fuera de cara hasta el triunfo contra el Betis. "Cuando a un equipo te viene todo en contra, te viene todo. El otro día el rival nos mete la primera que tiene, pero el equipo demostró el equipo que somos y las ganas que tenemos. Esta actitud nos va a llevar lejos", celebró sobre la remontada y el triunfo.

"A la afición le pido que esté con nosotros y que en ningún momento se dude del equipo. Es normal perdiendo los dos primeros partidos que haya ruido fuera pero somos una familia, estamos unidos y lo demostraremos", concluyó.