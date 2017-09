El Camp Nou reivindica la independencia en la Champions con pancartas gigantes: "Welcome to the Catalan Republic"

Esteladas en un partido en el Camp Nou | Imagen: EFE

El partido de la Liga de Campeones entre el Barcelona y la Juventus vivió su primera polémica antes de comenzar con el despliegue de una pancarta gigante en la tribuna principal del estadio.

"SOS Democracia", se pudo leer en la lona de enormes dimensiones. "Welcome to the Catalan Republic", se leyó en una segunda pancarta que también se observó tras los jugadores mientras sonaba el himno de la Champions.

El himno fue además recibido por una sonora pitada por parte de la hinchada del Barcelona en protesta contra las decisiones de la UEFA en torno al club, con las esteladas como protagonistas en ocasiones anteriores.