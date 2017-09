Thomas: "Hemos hecho un gran partido, pero no hemos marcado"

Madrid, 12 sep (EFE).- El ghanés Thomas Partey, centrocampista del Atlético de Madrid, dijo este martes, tras el empate sin goles contra el Roma en la primera jornada del grupo C de la Liga de Campeones, que su equipo hizo "un gran partido", pero tuvo la "mala suerte" de no haber marcado ningún gol contra el conjunto italiano.

"Lo hemos intentado. Hemos hecho un gran partido, pero mala suerte que no hemos podido marcar. Hemos hecho todo lo posible, sabemos que no es un campo fácil, hemos intentado encerrarles atrás y no hemos tenido suerte para meter un gol", declaró a 'Bein Sports' nada más terminar el encuentro en el estadio Olímpico de Roma.

"Es un punto fuera de casa. Para nosotros es mucho. Tenemos que seguir y pensar en nuestro próximo partido", añadió Thomas, titular por tercer encuentro consecutivo: "Lo importante es el equipo, que tenemos que conseguir la victoria, y luego pensar en lo personal".