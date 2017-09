Allegri: "La derrota no compromete nada"

12/09/2017 - 23:49

El entrenador de la Juventus, Massimiliano Allegri, ha asegurado que la derrota de su equipo ante el FC Barcelona (3-0) "no compromete nada" al equipo en el sentido de la clasificación al llegar en la primera jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones, y ha añadido que Leo Messi, autor de un doblete, ha sido determinante.

BARCELONA, 12 (EUROPA PRESS)

"No compromete nada, nos hace entender que en Champions no te puedes permitir el lujo de perder la concentración ni una vez en el partido ante rivales de este nivel. Quizá contra un equipo sin Messi no te marcan, pero él nos ha hecho dos y nos muestra que hemos de crecer a nivel mental. Si te marcan un gol debes seguir en el partido", comentó en rueda de prensa.

Allegri, que el año pasado llevó a la Juventus a eliminar al Barça en los cuartos de final, aseguró que los blaugranas siempre han jugado muy bien al fútbol. "El Barça tiene posesión y jugadores que marcan la diferencia. Hemos marcado muy bien a Messi y a Iniesta en la primer aparte pero en la segunda lo hemos hecho peor", reconoció.

"Si le concedemos espacios, es imparable. Si no le concedes espacios a Messi quizá puedas contenerlo un poco. Pero nos ha hecho un gol al final de la primera parte y ahí se acabó el partido. Messi ha marcado la diferencia, Dybala, no. Messi ha chutado 3 veces y ha hecho 2 goles y 1 palo", comentó sobre el astro argentino.

Por contra, lamentó que sus delanteros no fueran tan determinantes. De hecho, envió un recado al sustituido Gonzalo Higuaín. "No es que haya un problema, pero le cuesta mucho hacer gol y cuando no marca y van mal las cosas no se serena. Es importante que lo haga para mejorar, debe trabajar ese aspecto", argumentó.