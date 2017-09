¿Debió ver Messi la roja por agarrar al árbitro en el partido contra la Juventus?

Me meo con los madri-listos. Si me vas a comparar el empujón que le metio Penaldo a un árbitro español a que Messi le toque un poco el hombro a un árbitro extranjero (no sabe castellano) para que le escuche lo que le está pidiendo... tienes problemas de visión (quitate las gafas blancas que llevas que no te dejan ver) o haztelo mirar!