Los cinco delanteros centros que el Real Madrid sigue para la próxima temporada

El perfil de la mayoría de candidatos es de delantero joven con proyección

El conflicto de Lewandowski y el Bayern lo convierte en candidato

En el Bernabéu no se descarta la opción de repescar a Mariano

Werner, Lewandowski, Dolberg, Berardi y Mariano, candidatos a ser delanteros del Real Madrid. Imagen: Reuters / Getty

El Real Madrid echa de menos tener otro '9' en la plantilla. Lo admitió ayer un Zidane que reconoció que su delantero centro, ése que quería, era Morata. Pero con el madrileño empeñado en marcharse, las opciones que se buscaron para potenciar el ataque (básicamente Mbappé) fallaron y ahora el francés cuenta con un atacante menos. Tras Benzema sólo queda Mayoral, siempre que no se considere a Cristiano como un ariete. Una deficiencia que, salvo sorpresa, no se corregirá hasta el mercado estival. Y ahí son varios los candidatos a ocupar ese puesto de '9'. En total, cinco son los candidatos que más gustan por Madrid.

1.- Werner (Leipzig)

Alemán, delantero de 21 años, es uno de los que más gusta por edad (cumple el parámetro de los últimos fichajes merengues), pero, sobre todo, por rendimiento. En la Bundesliga es uno de los jugadores con mejor rendimiento presente y apunta a ser el ariete titular de la 'Mannschaft' en el Mundial de Rusia 2018. Los merengues lo siguen desde hace tiempo, pero saben que otra buena campaña como la del curso pasado, podría complicarle su llegada al Bernabéu si finalmente el Madrid se lanza a por él.

2.- Lewandowski (Bayern de Múnich)

Es un viejo anhelo de Florentino Pérez. Es verdad que a sus 29 años no entre en el concepto de ariete joven que persigue el Madrid, pero si se pusiera a tiro, en la capital no dudarían de intentar ficharlo, quién sabe si incluso para suplir a Benzema. El francés, como Bale, ya no es tan intocable como antes, aunque, por ahora, jamás ha encontrado nadie en el Madrid que lo haya desbancado de la titularidad.

¿Problema? Que aunque el polaco estaría también dispuesto a fichar por los blancos, el Bayern no lo pondría fácil. Su sueldo también sería más elevado que otros calidad, acorde, por cierto, a su gran calidad.

3.- Dolberg (Ajax de Amsterdam)

Tiene 20 años, es danés y es una perla del fútbol europeo. En la Eredivise ya es uno de sus destacados. La temporada pasada anotó 23 goles en 48 partidos entre liga, copa y competiciones europeas.

Los blancos lo incluyeron hace tiempo a su listado de perlas que seguir, al igual que otros grandes del continente como el Monaco o el Arsenal. Necesita consolidarse para dar un salto grande como supone fichar por el Real Madrid, pero su calidad le permitiría ser una alternativa plausible al puesto de delantero centro.

4.- Berardi (Sassuolo)

Otro jovencito (23 años) que despunta en Europa y que, pese a que ha tenido novias interesantes este verano (el Inter, por ejemplo, pujó fuerte por él), se ha quedado en el Sassuolo. Sus números son menos goleadores que los de los otros candidatos, pero el campeonato italiano es, por ejemplo, más complicado que la Eredivise de Dolberg. El año pasado hizo 10 tantos en 25 partidos y este curso ya ha mojado en una ocasión en cuatro duelos disputados. Es rápido y mordaz, del corte de Morata.

5.- Mariano Díaz (Lyon)

En último lugar (pero seguramente no el menos importante) está Mariano Díaz. El ariete hispano-dominicano del Olympique de Lyon salió este verano del propio Real Madrid para fichar por los franceses al precio de 8 millones de euros. Los blancos se guardaron una opción de repesca por 11.

Ahora en la Ligue-1, está siendo uno de los jugadores más destacados del comienzo de curso. Lleva ya 4 goles en 5 partidos (en uno fue sustituido por la expulsión de un compañero) lo que le ha permitido colarse entre los candidatos de Lopetegui a ir al Mundial. Zidane lo conoce, sabe de su buen rendimiento y sería, seguramente, la alternativa más económica de todas las antes expuestas.