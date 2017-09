Trigueros: "Este año queremos hacernos fuertes en casa y no pasar apuros en la liguilla"

13/09/2017 - 14:52

El centrocampista del Villarreal, Manu Trigueros, compareció ante los medios para valorar el debut de su equipo en Liga Europa ante el Astaná en casa, donde quieren volverse "fuertes" para no "pasar apuros en la liguilla" como les ha sucedido en las anteriores ediciones.

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

"En los tres años que he jugado Europa League no recuerdo ninguna liguilla tranquila, lo que habla bien de la competición y donde siempre es complicado conseguir puntos", señaló Trigueros en rueda de prensa. "Por eso, este año queremos hacernos fuertes en casa, conseguir las tres victorias en nuestro campo, estar tranquilos y no pasar apuros al final de la liguilla", añadió.

El Villarreal viene de una importante victoria en Liga Santander, en la que Manu Trigueros quiso destacar que su equipo salió "con otra cara" respecto a las anteriores jornadas. Aunque el Betis se puso por delante, el conjunto castellonense "nunca bajó los brazos" y logró la remontada en casa. El jugador amarillo destacó a la afición, que no dudó en animar a su equipo pese a las adversidades, lo que resultó "clave" para el definitivo 3-1.

"Nunca he visto en Europa League que en el Estadio de la Cerámica no haya ambiente. Cuando es competición europea, la afición viene de otro modo, con más alegría y eso se traslada al equipo", resaltó el centrocampista talaverano. "Es importante que la afición nos apoye porque es un 'plus' más para nosotros", admitió.

El Astana será el primer rival en esta nueva aventura europea del Villarreal. Trigueros ya se enfrentó al conjunto kazako hace cuatro años y reconoce que, desde entonces, ha mejorado hasta dar un "salto de calidad". Uno de los capitanes amarillos espera "contrarrestar sus virtudes" para conseguir la victoria en casa ante uno de los equipos que en los últimos años se está "consolidando" en Europa.

"Va a ser un partido duro en el que jugamos en nuestra casa. Aquí en España hay mucho ritmo de balón y mucha intensidad, y eso queremos transmitir mañana. Intentaremos jugar al ataque, hacérselo pasar mal al Astana, tener el balón y crear el mayor número de ocasiones posibles para marcar y así ganar el partido", concluyó.