Klopp: "Han marcado dos goles y solo han tenido tres ocasiones"

14/09/2017 - 0:16

El entrenador del Liverpool, Jurgen Klopp, lamentó el empate cosechado ante el Sevilla (2-2) en la primera jornada de la fase de grupos de la 'Champions League' y destacó la efectividad de los nervionenses, que marcaron dos goles en tres ocasiones.

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

"Para nosotros es fundamental que todos los jugadores estén involucrados en el juego ofensivo y entre líneas", dijo como crítica a los suyos. "Sin embargo, a pesar de los goles encajados, ellos solo han tenido dos o tres ocasiones. No más. Y nosotros tuvimos muchas más", recordó Klopp ante los medios.

"Al final es un empate y hay que asumirlo. No es lo que queríamos ni lo que merecíamos. Creo que dominamos muchas fases del partido y defendimos bien", sentenció el técnico 'red', que también fue preguntado por la polémica de la expulsión de Berizzo.

"El entrenador (del Sevilla) no fue un problema, pero no creo que tuviera influencia en el árbitro. No pedí la expulsión. La gente de su banquillo pensaron que yo era responsable de la tarjeta roja y eso no me gustó mucho", finalizó Klopp.