Klopp cree que hicieron "un partido para ganar" y no merecieron el empate

Redacción deportes, 13 sep (EFE).- El entrenador del Liverpool, el alemán Jürgen Klopp, dijo, tras empatar 2-2 en casa contra el Sevilla en el arranque de la fase de grupos de la 'Champions', que su equipo hizo "un partido para ganar" y que no cree que la igualada sea el resultado que merecieron.

"Hemos tenido respuestas para casi todo, menos para los goles. Durante 85 o 86 minutos hemos hecho un partido para ganar. No sé si la palabra es frustrado, pero no estoy bien. Esto no es lo que quería. No creo que sea lo que nos merezcamos", aseguró el técnico alemán.

Klopp indicó que el Liverpool necesita que tanto en defensa como en ataque "todo el equipo esté involucrado", ya que basan su juego "en pases entre líneas", por lo que "todo el mundo tiene que estar involucrado".

Insistió en los méritos hechos por su equipo al recalcar que, "a pesar de los dos goles encajados, ellos sólo han tenido dos o quizás tres ocasiones, no más", mientras que su conjunto dispuso de "muchas más", pero dijo que "al final es un empate y hay que asumirlo".

Su lateral zurdo Alberto Moreno, criado en la cantera sevillista, admitió estar "muy triste" al afirmar que el Liverpool se "mereció los tres puntos, también con el penalti fallado por Firmino" que hubiera supuesto el 3-1, pues resaltó que el mando y "las decisiones" durante el partido las llevaron ellos.

"Hemos tenido muchas ocasiones, pero al final el resultado ha sido de 2-2, un punto ante uno de los candidatos a ser primero de grupo, y ahora a trabajar también en la 'Premier'. Vienen muchos partidos en las distintas competiciones, y hay que cuidarse", señaló.

El sevillano reconoció que tiene "muy malos recuerdos" del anterior duelo que jugó contra el equipo en el que se formó, por la Liga Europa que perdieron en 2016 en Basilea, y dijo que le hubiera "gustado ganar", aunque les queda la visita al estadio Ramón Sánchez Pizjuán, en el que irán "a por todas".