El fichaje sorpresa del Real Madrid ya está en la capital para firmar el acuerdo

Hará la pretemporada, aunque su destino podría ser el Castilla

Rodrigo, a la derecha, trata de zafarse de un rival durante un partido de su equipo, el Gremio Orizontino. Imagen: gremionovorizontino.com.br

El Real Madrid ha llegado a un principio de acuerdo, a falta de que se cierren los últimos detalles de la operación, con Rodrigo Antonio Rodrigues, delantero brasileño de 17 años perteneciente al Gremio Novorizontino. No se ha hecho público el precio de una operación que ayer confirmó el presidente de su equipo afirmando que el futbolista está en España ya para atar el acuerdo.

Cuentan hoy el diario Marca y el diario As que el futbolista, al igual que sucede con su compatriota, la también perla Vinicius, no llegaría al Real Madrid hasta 2018. En su caso parece haber más opciones de que su destino provisional sea el Real Madrid Castilla, pero no se descarta que pueda probar en el primer equipo durante la pretemporada y, en caso de convencer, continúe entre los mayores.

Rodrigo es una de las ausencias destacadas de la selección brasileña para el Mundial sub-17 que el combinado de la 'canarinha' va a disputar en la India a partir del 6 de octubre, un hecho que ha permitido que el futbolista se desplace a España (de hecho, ya está en la capital) para pasar reconocimiento médico y firmar su contrato. La intención del Madrid es que todos estos trámites se hagan rápido para evitar su fuga a otros equipos. Inter de Milan o Benfica lo habían sondeado.

Esta incorporación responde, por un lado, a la política de los merengues de atar a jóvenes valores pero, además, al hecho de hacerlo antes de que den el salto al fútbol de élite y profesional. En el caso de Vinicius, recordemos, el Madrid pagó 45 millones de euros por su contratación cuando aún no había debutado con el primer equipo del Flamengo.

El objetivo sería evitar un caso como el de Mbappé. El francés pudo fichar cuando aún no había debutad con el Mónaco, pero no se le puso demasiado empeño a la operación. Mbappé debutó, triunfó y se esfumó. Ahora el PSG disfruta de sus goles, eso sí, a precio de oro: 180 millones de euros. El francés podría estar brillando en el Bernabéu por mucho menos si se hubiera aplicado la celeridad que le pondrán al caso Rodrigo.