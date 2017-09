El misterio de Zidane y Dani Ceballos continúa en el Real Madrid

No es un misterio, este jugador se fichó para que el Barsa o Atlético no lo fichasen, al igual que quitaron a l Atleti al Hernández..........el Señor Florentino gracias a sus trapicheos constantes con las instituciones ha conseguido que el Madrid tenga mucho poder económico, y quiere convertirse en el Bayern de España. Fichando a todo lo que sale para que no lo tenga nadie, es una estrategia buena siempre que se tenga dinero, los jugadores no cuentan.............ahora Ceballos dice que está encantado......será en su cuenta corriente.......porque deportivamente ha perdido.....