Casillas falla en dos goles encajados por el Oporto la noche que prolongó su leyenda en la Champions League

En ambos la pelota se coló en la red pese a que el portero llegó a tocarla

El Oporto perdió por 1-3 en su debut europeo frente al Besiktas

Casillas mira al suelo en un momento del partido ante el Besiktas. Imagen: Reuters

Iker Casillas superó hoy a Xavi Hernández como el jugador con más partidos disputados en competiciones de la UEFA, en las que ya suma 174 participaciones. El guardameta, de 34 años, partió como titular en el duelo que enfrenta a su equipo, el Oporto, contra el Besiktas turco en la primera jornada de la fase de grupos de esta edición de la 'Champions', lo que le ha permitido alcanzar este récord. Un dato que agiganta su leyenda, pero que llegó en una mala noche para el de Móstoles. No estuvo del todo acertado en dos de los goles de su rival. El Oporto acabó cayendo 1-3.

El primero de esos tantos en los que Casillas pudo haber hecho más fue el 1-2 de Tosun, un zapatazo desde fuera del área que se coló en la meta del equipo portugués después de que le doblara las manos al portero español. El ex capitán del Real Madrid extendió la palma de las manos y eso no evitó el zapatazo. Quizá de haber lucido puños la pelota habría salido lejos de su zona de influencia.

También tocó la pelota en el 1-3 de Babel. El ex jugador del Deportivo de la Coruña enganchó un buen tiro raso dentro del área. Casillas se lanzó al suelo, llegó a tocar la pelota, pero ésta no salió despejada, sino que continuó su camino hacia la meta. Los micrófonos de sonido ambiente llegaron a captar el lamento del portero, que gritó desesperado apenas la bola tocó sus manos, dando a entender su rabia por no atajar el esférico.