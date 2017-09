El apoyo 'envenenado' del Real Madrid a Gareth Bale en su bache de juego

Zidane y sus compañeros se lanzan a apoyarlo, pero admiten su bajón

"Se nota que no está en su mejor momento", dijo Casemiro tras jugar ante Apoel

Bale, durante la primera parte del partido ante el Apoel. Imagen: Reuters

Gareth Bale acapara el debate en un Real Madrid que ha comenzado dubitativo la temporada pese a su buen estreno en las Supercopas de España y Europa. El galés sigue negado de cara a la meta rival y ayer, ante el Apoel Nicosia, volvió a escuchar silbidos del Bernabéu. Sus compañeros y entrenador le arropan... pero no niegan que este Bale no es el de antes, que está mal. Que le falta algo para ser el que todo esperan.

Zidane, por ejemplo, dijo en sala de prensa que Bale se está recuperando, que paso a paso vuelve a ser el que era, lo que significa que todavía no lo es. Que le falta.

"Creo que poco a poco estamos viendo al jugador. Después de una lesión de cuatro meses necesitas el mismo tiempo para recuperarte del todo pero como ha hecho toda la pretemporada sin molestias y sin nada, jugando casi todos los partidos, creo que lo vamos a ver poco a poco yendo a mejor. Estoy contento de su actuación", dijo para poner guinda a sus reflexiones.

Antes, en la 'flash interview', negó los pitos. "Yo he oído que le han aplaudido", afirmó. Es verdad. Le aplaudieron... pero también le silbaron cuando fue sustituido. Hubo división de opiniones.

Kroos sí que admitió la pitada y al contrario de lo que han hecho algunos pesos pesados, no fue comprensivo con las críticas, sino que reclamó que no hubiera silbidos. "No es bueno pitar a nuestros jugadores. Hemos dado todo y nadie se merece eso, pero esto es el Real Madrid y quieren ver lo mejor de cada jugador. Algunos pueden reaccionar así, pero está claro que eso no ayuda a nadie", afirmó a las televisiones con derechos.

Con las radios Casemiro trató de defenderlo, pero acabó dejando una reflexión más preocupante que ese apoyo. "Se nota que no está en su mejor momento, pero me quedo con el trabajo que ha hecho. Intentó rematar mucho de cabeza, estaba peleando, estaba generando juego y ese es el Bale que necesitamos y sabemos que es uno de los mejores en su función", añadió.