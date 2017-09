Benedito, con 7.278 firmas, "satisfecho y en el convencimiento" de lograr el voto de censura

14/09/2017 - 12:18

El excandidato a la presidencia del FC Barcelona y promotor del voto de censura, Agustí Benedito, ha asegurado este jueves que de momento están por encima de las previsiones iniciales en cuanto a la recogida de firmas para emprender el voto de censura, y es que ya tiene en su poder 7.278 apoyos y confía en llegar a las 16.570 firmas necesarias pese a que las discrepancias con el club en cuanto al plazo límite de entrega siguen en liza.

BARCELONA, 14 (EUROPA PRESS)

"Estamos por encima de nuestras previsiones, hoy debo decir que estamos satisfechos y en el convencimiento de que lo vamos a lograr. Nos está viniendo mucha gente mayor, a un ritmo superior al que imaginaba. También viene mucha gente que votó a Bartomeu en 2015. Así que estamos satisfechos, superando las expectativas que teníamos", aseguró en rueda de prensa.

A día 13 de septiembre por la noche, Benedito tenía 7.278 firmas recogidas gracias sobretodo a los dos partidos disputados en el Camp Nou, ante el RCD Espanyol en LaLiga Santander (2.920) y ante la Juventus en la Liga de Campeones (3.660). De momento, en los puntos de recogida habilitados en Barcelona y territorio han logrado 698 firmas.

"Tenemos más del 40% de los apoyos necesarios. Una vez abramos territorio, diría que no tendríamos que bajar de 400 firmas al día, y ayer hicimos 300 sólo en Barcelona. Esas 400 firmas por 19 días que tenemos tendríamos que llegar a unas 14.000 firmas, no llegamos, pero tenemos dos partidos en el Camp Nou, contra Eibar y Las Palmas, y con esos partidos alcanzaríamos las 19.000 firmas", auguró el promotor de la moción de censura.

Estos próximos días el equipo de Benedito emprenderá "al máximo" la recogida territorial de firmas. "Ya hay cinco puntos de recogida, acabaremos de contratar Tarragona y alguno más y tendremos ya 25 puntos de recogida. Espero que el viernes tengamos 50 puntos listos, los que tendremos por todo el territorio para que la maquinaria vaya a máximo rendimiento", argumentó.

Y es que Benedito confía en, de aquí a una semana exacta, tener 11.000 firmas para seguir siendo optimista. "El próximo jueves deberíamos estar superando ampliamente las 11.000 firmas. Si es así, es que iremos en camino de poderlo conseguir. Tenemos además el 'segundo anillo', que es gente que además de darte su firma te pide papeletas, y es una fuente adicional de recogida. Llevamos tiempo dando muchas papeletas", explicó.

CONFLICTO DE FECHAS

Pese a que Benedito sigue enrocado en poder presentar las papeletas hasta el 2 de octubre, cuando según él acaban los 14 días hábiles que los Estatutos del club dan para la recogida de firmas, la actual Junta Directiva esgrime que los sábados son días hábiles --en contra del razonamiento de Benedito-- y sitúan el plazo límite en el 27 de septiembre.

"Una vez superado el problema de volver a acortar los plazos, ahora la discrepancia viene con los sábados. Estamos convencidos de que los sábados deben ser días inhábiles, en base a informes jurídicos que tenemos. Vives (portavoz del club) apela a los 'usos y costumbres' --que se había contado los sábados como hábiles-- pero no pueden ir en contra del derecho de una persona ni de la ley", esgrimió Benedito.

En este sentido, cree que la guerra por los plazos se debe al "miedo" que tiene la Junta de que la moción de censura prospere. "Entiendo que ellos quieran acortar los plazos, pero estamos en nuestro derecho. Si el día 27 nos faltan 200 firmas y el derecho nos avala hasta el día 2, no les regalaré los días. El día 2 aceptarán las 17.000 o 18.000 firmas de socios como ellos que piden que haya un día de votación", aseguró, pues considera que podrían recoger 4.000 firmas entre el 27 de septiembre y el 2 de octubre.

"Creo que en la Junta Directiva están preocupados, van sin rumbo. Bartomeu está fuera de control. Cuando este proceso se activa formalmente, ¿cómo pueden mantener que al socio promotor le dan 6 días hábiles? Hay muchos nervios y mucha preocupación, estamos a mes y medio de que dimitan si todo va como tenemos previsto", auguró.

De todos modos, si no logra las firmas, no llevará más allá su oposición a la Junta Directiva de Josep Maria Bartomeu. "Si no se llega a las firmas es porque la masa social del Barça no ha querido, y no hay 'plan B'. Hemos huido de la crispación, hay tranquilidad absoluta y expresión democrática. Si al final no tenemos firmas es que la masa social no quiere. Y nada. A esperar que se vaya o que dimitan", concluyó.