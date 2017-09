Marcelo no despeja las dudas sobre Bale: "Lo más importante es saber si está feliz o no"

El brasileño, feliz en su acto oficial de renovación

Marcelo, segundo capitán del Real Madrid, analizó la situación por la que atraviesa su compañero Gareth Bale, silbado nuevamente por su afición en el estreno en Liga de Campeones, y dejó un mensaje inquietante al afirmar que "lo importante es saber si está feliz o no".

"Preocupar, todo preocupa", dijo Marcelo preguntado por Bale en el acto de su renovación con el Real Madrid. "Si el entrenador cree que las cosas no están bien se preocupa, pero para mí lo más importante es saber si Bale está feliz o no".

"Lo más importante es que si el jugador es feliz fuera del campo dentro lo estará también. Físicamente le veo muy bien, ha dado dos asistencias ayer, ha corrido y ha ayudado al equipo. No le veo mal", opinó Marcelo sobre el galés.

La experiencia que ya acumula el lateral brasileño y ver que con Marco Asensio se está actuando como con él en su día, le hizo pedir calma con el joven jugador madridista.

"Asensio es un chaval todavía que tiene un futuro brillante por delante, pero no me gusta hablar mucho de los jóvenes porque he pasado por eso y se crean muchas expectativas. Creo que no es bueno", manifestó.

"Conmigo fue así, pensaban que iba a haber otro Roberto Carlos y se ha visto que no (risas). Asensio tiene un futuro brillante, le intento ayudar como segundo capitán, es un chaval muy bueno", añadió.

En esa línea que tiene como capitán, Marcelo confesó que lo mismo que hizo su ídolo Roberto Carlos con él cuando llegó al Real Madrid, es lo que está poniendo en práctica ahora con su nueva competencia en el lateral izquierdo, Theo Hernández.

"He tenido la experiencia de ver a mi ídolo ayudarme, he aprendido de Roberto Carlos y ahora cuando ha llegado Theo intento ayudarle en cosas normales, más fuera del campo que dentro. Es un grandísimo jugador al que mucha gente da consejos, yo no soy muy bueno dándolos, prefiero ayudar fuera del campo", afirmó.