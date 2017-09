Marcelo: "Quiero darlo todo en estos cinco años y espero que no sean los últimos"

14/09/2017 - 15:36

El lateral brasileño del Real Madrid, Marcelo Vieira, repasó después de su renovación con el club blanco hasta 2022 los mejores recuerdos y los peores momentos, así como su futuro, recalcando que su intención es "darlo todo" en los próximos cinco años como futbolista blanco, los cuales espera "no sean los últimos".

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

"Tengo muchas ganas de quedarme aquí mucho tiempo más, aunque no sé qué pasará. Es un momento muy especial para mi y quiero darlo todo para ayudar al Real Madrid en estos cinco años y espero que no sean los últimos", señaló Marcelo durante el acto de renovación. "Es difícil hablar de cara a cinco años pero esta siempre ha sido mi segunda casa, estoy contento de renovar y me encantaría finalizar aquí mi carrera", añadió.

Para el futbolista brasileño, es un "orgullo inmenso" renovar hasta 2022 y hacer historia en el Real Madrid. Marcelo reconoció no ser madridista de pequeño, aunque una vez firmó con los blancos, comenzó a "sufrir como un aficionado".

"Yo sabía que el Real Madrid siempre ha sido muy grande. Nada más llegar me enseñaron los valores que tiene y es increíble lo que ayuda por el mundo y a la gente que lo necesita", destacó Marcelo. "Esto me ha hecho mirar el club con otro ojos, como una institución muy grande", admitió.

En los más de diez años del brasileño en la capital, es inevitable no vivir momentos amargos. El propio Marcelo recordó el momento en el que se opuso a salir cedido del equipo o cuando el club se replanteó que jugase en el Castilla, hecho que al internacional brasileño le "hubiese gustado muchísimo". En todo momento, consiguió sobreponerse gracias a los ánimos de su familia, reconociendo que verles feliz es "lo más importante" para él.

Además de la familia, Marcelo consiguió adaptarse gracias a su compatriota y ex compañero Roberto Carlos. Uno de los capitanes blancos admitió que el mítico lateral brasileño le "puso las cosas más fáciles", algo sorprendente de un nuevo futbolista que ficha para "quitarle" de la titularidad.

"No es normal que un jugador que viene y juega en tu misma posición, se porte tan bien como lo hizo Roberto Carlos", señaló Marcelo. "He aprendido de eso y ahora que ha llegado Theo intento ayudarle más fuera del campo que dentro", declaró el defensa, quien reconoce no ser "muy bueno" a la hora de aconsejar.

Durante el acto de renovación, Marcelo ejerció de capitán para defender a su compañero Bale, a quien vio "bien" ante el APOEL y considera que "lo más importante es verle feliz". Sobre Marco Asensio, le augura un "futuro brillante" aunque prefiere no adelantar acontecimientos porque puede provocar "muchas expectativas" que acaben perjudicando al futbolista.

Si en algo no tiene dudas es en considerar a Cristiano Ronaldo el mejor compañero que ha tenido. "He jugado con varios jugadores como Ronaldo, Van Nistelrooy y varios más, pero para mi, el jugador más completo sería Cristiano Ronaldo", reconoció. También valoró a su actual entrenador, Zinedine Zidane, un técnico con el que funciona "perfectamente" y valorando sus éxitos en el Real Madrid "en tan poco tiempo", algo "difícil pero que él ha conseguido".