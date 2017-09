El vestuario del Barcelona salta contra Bartomeu por su trato a Iniesta

Los jugadores culés no entienden la actitud de la directiva

Las posturas siguen muy alejadas para la renovación del '8'

Andrés Iniesta, en un acto publicitario. Imagen: EFE.

Los jugadores del Barcelona están molestos con Josep Maria Bartomeu, presidente culé. Esto no es una novedad en sí, ya que el duelo entre el vestuario y la directiva es evidente. Sí lo es el motivo, uno nuevo que suma al resto: el trato del club a una leyenda como es Andrés Iniesta.

Según informa SPORT, el cambiador blaugrana está que trina con el presidente y su junta, debido a los acontecimientos de la pasada semana, en la que Bartomeu dio por hecho la renovación del '8' y fue el propio futbolista el que tuvo que salir al paso para desmentirlo.

En sus declaraciones a los medios de comunicación, Iniesta ha deslizado que quiere continuar en su club de toda la vida, pero que determinados gestos no le han gustado, razón por la cual no descarta todavía dar por finalizada su etapa en Can Barça.

En ese sentido, el apoyo del vestuario es total al capitán, uno de los líderes en el campo de la escuadra, uno de los pocos nexos de unión con el Barcelona de Guardiola y el sextete. Iniesta es lo más parecido a una reliquia, es un 'one club man' y el trato hacia él ha sido percibido como una verdadera afrenta.

Por el momento, las posturas entre el jugador y la entidad siguen muy alejadas. Aún hay tiempo para reconducirlas (acaba contrato el 30 de junio de 2018), pero a día de hoy queda mucho trabajo por hacer.