Las nuevas cuatro 'pilladas' de Bartomeu: de Messi a Iniesta pasando por una foto desesperada

Bartomeu vuelve a meterse en líos sobre temas candentes en una entrevista

La lista de renuncios del presidente del Barça sigue creciendo

Iniesta, junto a Bartomeu, en el acto de colocación de la primera piedra del estadio Johan Cruyff. Imagen: EFE

Josep María Bartomeu, presidente del FC Barcelona, concedió este jueves una entrevista en 8TV. En ella, el mandatario, puesto en duda por su gestión en los últimos meses, habló de temas espinosos recientes y en ellos volvió a desdecirse a sí mismo para protagonizar cuatro 'pilladas', cuatro renuncios en los que se puso en evidencia. Éstas fueron sus contradicciones.

1.- El contrato ¿firmado? de Messi

A principios de julio, en una entrevista concedida en la cadena estadounidense ESPN, el mandatario afirmó que el contrato de renovación de Leo Messi estaba firmado, atado y bien atado. Tiempo después, el entorno de Messi se ocupó en desmentirlo. Messi aún no ha firmado el contrato y hasta que no lo haga, no será válido, dice los cercanos al jugador.

Bartomeu admitió tiempo después que era verdad, que Messi no había firmado el contrato y que esperaban firmarlo en breve. Ayer, en 8TV, Bartomeu insistió en que no lo había rubricado el jugador... pero añadió que daba igual porque, al estar firmado por el padre del jugador, que tiene plenos poderes del futbolista, daba igual porque esa firma equivalía a la del jugador.

"Hay que tener tranquilidad y está todo firmado por su padre y la gente de su fundación (...) El padre tiene poderes de su hijo, por lo que todo está contabilizado y auditado. Es más, ya está ejecutándose", afirmó.

Para Messi y los suyos no es así y todavía falta que el principal afectado estampe su autógrafo en los documentos.

2.- La duración del contrato de Messi

Otro de los puntos inestables del asunto Messi es saber hasta cuándo firmará el jugador cuando lo haga. En sus primeras afirmaciones, hace meses. Bartomeu habló de que el contrato de Messi se extendería hasta 2021. Ayer, sin embargo, cambió la fecha. Añadió un año más.

"Está firmado hasta 2022", afirmó vinculándolo a lo que se supone que será la fecha de inauguración del Nou Camp Nou. ¿Qué ha pasado? ¿Por cuánto tiempo firmará Messi?

Las informaciones que se filtran desde el entorno del jugador afirman que el contrato de Messi será hasta 2021, pero que hay una cláusula que permitiría alargarlo hasta 2022. Sin embargo, de inicio, el contrato sólo sería de tres años más. De confirmarse, Bartomeu quedaría de nuevo en entredicho.

3.- La foto no se hará antes de un mes

Uno de los puntos más llamativos de la entrevista con Bartomeu fue el momento en el que el habló de la deseada foto con Messi para firmar la renovación.

Asunto importante porque La Pulga está retrasando esa rúbrica precisamente para evitar esa foto y no dar alas a un presidente enfrentado con la plantilla y en un momento débil. Bartomeu, en Mundo Deportivo, afirmó recientemente que esa instantánea se haría en aproximadamente un mes. Lo afirmó rotundo. Sería en el plazo de un mes. No cabía duda. Ahora sí las hay.

Ayer, en la entrevista en 8TV, Bartomeu se olvidó de ese plazo y lo amplió bastante más. "Ya haremos la foto con la firma de Messi, ojalá sea antes de final de año", dijo. Esto es, donde antes le valía un mes, ahora le valen tres y medio... y no garantiza, con su 'ojalá' que sea en ese plazo. No tiene claro, por tanto, que la foto de Messi a su lado rubricando el documento, llegue incluso en 2017. Quizá hay que esperar a 2018... cuando Messi ya sería libre para negociar con quien quiera, por cierto.

4.- Iniesta no está firmado

Dijo Bartomeu en una de esas entrevistas recientes que había un principio de acuerdo con Iniesta para su renovación. Iniesta lo negó. "No", dijo rotundo al ser preguntado sobre si existía ese principio de acuerdo.

Ahora a Bartomeu no le queda más remedio que admitirlo y afirmar que de principio de acuerdo, nada de nada. Siguen negociando. "Estamos hablando con su agente con la voluntad de que sea un contrato indefinido para que él acabe cuando quiera", añadió.