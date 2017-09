Jordi Alba reaviva la tensión con Luis Enrique y recuerda el divorcio con su ex entrenador

"Este año me lo tomo de diferente. El pasado no me interesa"

"Es fundamental la confianza del entrenador"

"Lo que te transmite cada entrenador es diferente"

Messi celebra con Jordi Alba un gol ante el Espanyol. Imagen: Reuters

Jordi Alba, lateral del FC Barcelona, ha empezado esta temporada siendo Jordi Alba. El de siempre. El lateral desbordante, ofensivo y vital de otras temporadas. Un retorno a su mejor versión del que es en buena parte culpable Ernesto Valverde o, por ser más precisos, la ausencia de Luis Enrique, con el que el defensa tenía una mala relación. Ayer, en un acto publicitario, Alba cargó contra su entrenador. Lo hizo sin citarlo, pero dejando claro a quién se refería.

"Lo que me interesa es el presente", empezó a explicarse. "Estoy muy a gusto con el cuerpo técnico y los compañeros. Este año me lo tomo de diferente manera. Lo que pasara hace tiempo ya no me interesa", afirmó tratando de despejar balones sobre cómo rindió el curso pasado y los anteriores.

"Estoy con ganas. Con ilusión. Hace tiempo que no tenía esa chispa. Este año me encuentro mejor que antes. Espero seguir así", insistió un Jordi Alba que no se escondió al referirse a que, para él, resulta clave la influencia y el apoyo del entrenador.

"Me gusta subir mucho la banda. Cuando me dan ese carril al completo, se nota más que subo. Estoy recibiendo más balones. También es fundamental la confianza del entrenador. Yo lo veo así. Lo que te transmite cada entrenador es diferente. Estoy muy contento con el cuerpo técnico", añadió.

"Me encuentro mucho mejor. Estoy alegre. Alegre jugando como hace tiempo que no lo estaba", concluyó.

Luis Enrique no fue nombrado en ningún momento, pero esas palabras dejan claro a qué se refería al internacional español. En el arranque de este 2017, Luis Enrique 'borró' a Jordi Alba de la alineación con cinco ausencias consecutivas que gestaron tensiones entre uno y otro.

Con defensa de tres, Alba no jugaba y cuando recurría a la zaga de cuatro miembros, Digné e incluso Mathieu le adelantaron en varias ocasiones. Aquello provocó una tensión que, visto lo visto, no se ha diluido con el paso del tiempo.