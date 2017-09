Bartomeu: "El padre de Messi tiene poderes y la renovación ya está ejecutándose"

15/09/2017 - 11:46

El presidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, ha manifestado que la renovación de Leo Messi "ya está ejecutándose" a nivel de cuentas y auditoría dado que tienen la firma de su padre y agente así como la de su fundación, y ha reiterado que sólo falta la fotografía con el jugador que "ya se hará".

BARCELONA, 15 (EUROPA PRESS)

"Hay que tener tranquilidad y está todo firmado por su padre y la gente de su fundación. Falta la instantánea que se hará. El padre tiene poderes de su hijo, por lo que todo está contabilizado y auditado. Es más, ya está ejecutándose", comentó en una entrevista en 'Fora de Joc' de 8TV recogida por Europa Press.

Bartomeu reconoció, eso sí, que buscan tener esa fotografía cuanto antes. "Nos interesa a todos esa foto y Lionel habla muy bien en el campo. Es una persona abierta. No existe la sensación de que se pueda ir. No hay que preocupar a nadie y lo queremos que los aficionados vean esta instantánea", añadió al respecto.

Quien también está en proceso de negociación para su renovación es Andrés Iniesta, un "referente" para el presidente. "Queremos que juegue hasta que él quiera. Se ha ganado el derecho a decidir hasta cuándo quiera jugar. Tiene ganas de seguir jugando en el Barça. Es fundamental para el club y el equipo. Estamos negociando con su agente y deseamos que sea un contrato indefinido. Con el agente vamos avanzando y la voluntad de las dos partes es la de seguir", comentó.

Por otro lado, el dirigente remarcó que están analizando su presencia y comportamiento en el mercado de fichajes. "Hemos seguido la planificación deportiva hecha por Robert Fernández. Pep Segura sólo se ha dedicado a hacer la coordinación. Veremos qué pasa cuando lea el informe que le encargué a Segura, manager general de fútbol, para ver cómo fue todo el pasado verano. Estoy contento con los fichajes que se hicieron, pero se tiene que analizar bien la situación", aceptó.

En cuanto a la salida de Neymar, reiteró que se fió "demasiado" de la palabra del padre del jugador, quien aseguraba que no se iría del club. "Cuando uno no quiere estar en el Barça que se vaya, pero que avise como toca. Ya lo hicieron Cesc o Pedro. Los motivos de su salida no los sabemos. Pagaron una cláusula desorbitada de dinero procedente de un mercado que no es del fútbol y eso elevó los precios. Me alegra que la UEFA investigue todo esto", apuntó.