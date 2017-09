Isco: "Tuve la paciencia de saber esperar cuando no tenía a lo mejor las oportunidades que quería"

El centrocampista del Real Madrid Francisco Alarcón, 'Isco', se mostró "orgulloso" por renovar hasta 2022 con el conjunto madridista, en el que ha tenido "paciencia de saber esperar" cuando no era tan importante como en la actualidad y del que no se planteó en ningún momento irse.

"Todo ha salido redondo en estos años. Estoy muy feliz y orgulloso de poder seguir representando al mejor equipo del mundo y ganar once títulos en cuatro años es una pasada que no me esperaba, pero nos lo hemos ganado y ahora tenemos que ser ambiciosos porque este equipo siempre quiere más", señaló Isco en su rueda de prensa tras anunciarse el jueves su renovación.

El malagueño recalcó que ha "crecido como futbolista". "He mejorado y quizás ahora tengo más gol porque estoy más cerca del área y en eso ha sido muy importante 'Zizou' que me ha puesto ahí. También la paciencia de saber esperar cuando no tenía a lo mejor las oportunidades que quería", aseveró.

"Mi idea era triunfar en el Real Madrid y espero que sean así muchos años. 'Zizou' me ha dado confianza en los momentos difíciles y le he correspondido. Desde el primer día que llegó siempre ha dicho que contaba conmigo y que era importante", añadió sobre el importante papel del técnico francés.

En este sentido, "nunca" tuvo la intención de estudiar una marcha al FC Barcelona. "Desde el primer día mi idea era triunfar. He pasado momentos malos, pero eso hace que saboree mejor los bonitos que he vivido, no me arrepiento de nada", apuntó.

De todos modos, no escondió que "a lo mejor hubo algún contacto" con el club azulgrana. "Pero lo tenía claro y no les escuché. El Real Madrid fue el equipo que más apostó por mí cuando estaba en el Málaga. Ahora quiero seguir mejorando e intentar consolidarme como titular que es el sueño de cualquier jugador de este equipo y seguir ganando títulos que con el equipo que tenemos es muy probable", afirmó Isco.

El centrocampista aclaró que el renovar ahora y no el año pasado como otros jugadores es "algo anecdótico". "Puede haberlo hecho perfectamente, pero estaba centrado en la Liga y 'Champions' y había decidido que firmásemos a comienzos de esta", puntualizó. "Nunca se sabe si me retiraré aquí, mi intención es la de estar muchísimos años", agregó de cara a más renovaciones futuras.

Ante la posibilidad de no tener de nuevo continuidad, el internacional no olvidó que forma parte de una "plantilla muy competitiva" donde todos son "prácticamente titulares". "El mister sólo puede poner once, pero hemos demostrado que con las rotaciones el equipo estuvo inconmensurable. Yo no me siento titular fijo, pero sí muy importante", aseveró.

"Es importante llegar a este nivel, pero sobre todo mantenerse. Tanto en el Real Madrid como en la selección están los mejores del mundo y eso hace que no te relajes y que siempre quieras trabajar más para mejorar y ser siempre titular", resaltó el malagueño.

"SIEMPRE HE TRABAJADO AL MÁXIMO"

Además, dejó claro que "nunca" se había dejado "ir". "Siempre he trabajado al máximo y lo he demostrado en cada oportunidad, pero este es el equipo más competitivo del mundo y tienes que estar ahí para cuando llega la oportunidad y saber aprovecharla. He tenido que trabajar muy duro en los momentos que no he contado para enseñar al mundo de lo que soy capaz en los momentos importantes", declaró.

Isco no cree que sea "el más indicado" para decir si es o no de los mejores de la actualidad. "Eso es más de la prensa. Haces dos partidos buenos y eres el mejor y luego uno malo y te quieren vender. Hay que buscar el equilibrio personal y dar lo máximo", indicó, quedándose con "la Décima" como uno de sus mejores recuerdos y "la lesión de tobillo de principio de la temporada pasada" como uno de los peores.

Al lado del andaluz estuvo el director de Relaciones Institucionales, Emilio Butragueño, que le recordó "el cariño" del que goza entre la afición, que "ha disfrutado de tu fútbol, talento y gran constancia". "Te has convertido en un jugador importante de nuestro equipo y estamos muy felices de esta renovación y convencidos de que te quedan muchos éxitos con esta camiseta", confesó.