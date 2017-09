Gerard Moreno: "Necesitamos la victoria para trabajar con confianza y alegría"

15/09/2017 - 15:55

El jugador del RCD Espanyol Gerard Moreno ha reconocido este viernes que el equipo necesita ganar el próximo lunes al Celta de Vigo para poder trabajar con "confianza y alegría" y poder encarrilar el rumbo mirando siempre hacia arriba, y es que la derrota en el derbi frente al FC Barcelona (5-0) les dejó en posición de descenso con un punto en tres jornadas.

BARCELONA, 15 (EUROPA PRESS)

"Necesitamos la victoria para trabajar con confianza y alegría, el equipo es capaz de ganar el lunes si hacemos las cosas bien, mantenemos el bloque y hacemos lo que se hace durante la semana. Se ve intensidad en el entrenamiento y las ganas que tenemos de ganar", manifestó en rueda de prensa.

El atacante aseguró que tras el derbi tienen muchas ganas de que llegue el partido. "No pensamos en otra cosa que no sean los tres puntos, vamos con mentalidad positiva porque si no todo irá mal. Tenemos ganas de que llegue el lunes y hacer un buen partido, para que la gente disfrute", comentó al respecto.

Y es que trabajan para dar la versión de Sevilla (1-1). "Nos conocemos mucho, trabajamos en los entrenamientos, es cierto que el día de Leganés cometimos errores que ya rectificamos y ante el Barça se nos puso muy difícil tras el primer gol. Buscamos la solidez del bloque del año pasado, lo que se vio en Sevilla, y estoy seguro de que el equipo irá hacia arriba", auguró.

Por otro lado, negó que tengan problemas de cara a gol pese a haber marcado un tanto en tres partidos. "El año pasado se vio el potencial del equipo, hay jugadores que pueden aportar goles y asistencias. No preocupa, es cierto que queremos marcar en todos los partidos pero también va por rachas. Si el equipo trabaja como lo hacemos, se verán ocasiones y esperemos que goles", señaló.

A nivel personal, Gerard está contento en el RCD Espanyol y, de hecho, las negociaciones para su renovación están ya en marcha. "Estoy muy tranquilo, se está hablando y se está haciendo todo bien. Estoy contento y ya se verá lo que suceda", apuntó.

En cuanto a los insultos recibidos en el derbi en el Camp Nou, el delantero entiende el comunicado del Espanyol en defensa de la entidad y sus aficionados. "Todos escucharon lo que se decía, a los jugadores nos toca pensar en lo deportivo, en el Celta, en dar a la gente lo que quiere. El comunicado del club estuvo muy bien y con toda la razón, y no tengo nada más que decir", concluyó.