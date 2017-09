Canales: "Vamos a salir a ganar al Madrid, pero con los pies en suelo porque son los mejores"

15/09/2017 - 19:18

El centrocampista de la Real Sociedad Sergio Canales valoró la "buena dinámica" que atraviesa el equipo de cara al duelo ante "el mejor equipo que hay ahora mismo", el Real Madrid, en el que espera que la afición les ayude "muchísimo" como ante el Rosenborg.

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

"Tenemos muchas ganas de que llegue el partido (domingo, 20.45 horas) porque para nosotros es un lujo poder jugar los jueves y los domingos. Estamos en una buena dinámica y tenemos que aprovecharla", confirmó el cántabro en rueda de prensa.

El equipo 'txuri urdin' llega a la cita ante el Real Madrid después de tres victorias ligueras y el triunfo en el inicio de la Liga Europa, una buena racha que los realistas querrán aprovechar para mantenerse en el liderato.

"El Real Madrid es el mejor equipo que hay ahora mismo y siempre es complicado. Vamos a ir a por el partido desde el inicio como todos, y sabiendo que es el Madrid, hay que tener los pies en el suelo e intentar continuar con la buena dinámica que traemos", agregó el que un día fuese jugador merengue.

Ante el Rosenborg, la Real añadió una grada supletoria, que permitió animar a los jugadores a pie de campo. "La afición estuvo increíble y con la grada supletoria aún más, nos ayudó muchísimo y seguro que nos dará muchos puntos esta temporada", señaló.

A nivel individual, Canales está viviendo un buen momento. Ha sido titular en dos de los cuatro partidos oficiales que han disputado los realistas y en los otros también tuvo minutos. "Estoy muy contento. Yo siempre me he exigido mucho. Todos queremos jugar, pero no siempre se puede. Hay mucha competencia y muy sana", finalizó.