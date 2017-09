Lewandowski se pone a tiro: lanzará un órdago al Bayern para forzar su salida al Real Madrid

Al 2... no jugaría champions



En enero no consigues un delantero top ni jarto de vino...



Iros haciendo a la idea. El año que viene, arregláis el fax y ficháis a De Gea, Lewandowski, Mbappe, Neymar y hasta Villa.



Pero eso si, antes que pague Cristiano lo que debe y que no sigan robando a los equipos modestos con el vergonzoso arbitraje del año pasado.



Por cierto, como van a evolucionar todos esos jovenes que habéis fichado Ceballos, Llorente, Theo, Mayoral, Los Zidane, ... si queréis cubrir todos los puestos con fichajes?



Ja,ja,ja Otros Canales, Diego León, ... que no es que fueran malos, es que no venden camisetas y les cierran las puertas de la primera plantilla.



Real Madrid, la mayor mentira jamás contada.