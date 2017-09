Los motivos reconocidos por Morata para abandonar el Real Madrid

Álvaro Morata ha realizado unas declaraciones en las que habla sin tapujos de su salida del Real Madrid. El delantero español vive un buen momento en el Chelsea, club en el que sí es feliz porque se siente importante dentro del equipo.

La gran razón por la que Morata abandonó el Real Madrid es de sobra conocida por todos: la titularidad. Para el delantero, esa fue la clave de su salida en dirección Chelsea.

"Zidane quería que me quedara y yo era feliz en Madrid. Pero no me podía quedar para ser suplente. Llega un momento en el que necesitas jugar, crecer y abandonar la zona de confort. Todo va sobre estar en una zona segura. No quiero eso, confesó en una entrevista al Daily Mail.

"Soy ambicioso y tengo hambre de éxito. Por España... cuanto más juegue y más goles marque, más opciones tendré de jugar el Mundial y ser titular", aclaró.

Morata reconoce que tuvo varias ofertas este pasado verano: "Sí, tuve varias ofertas este verano, no solo del Chelsea y el Manchester United, sino también de otras ligas. Era una buena situación para mí. La conversación más importante y mejor la tuve con Conte: él quería que viniera", dijo.

"Al comienzo del verano no sabía que el Chelsea estaba interesado en mí. Pensé que buscaban un jugador diferente... Tal vez Lukaku o tal vez alguien más, no lo sé. No creí que la opción del Chelsea estuviera abierta", declaró.