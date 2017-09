Kroos y Vallejo no entrenan y Zidane confirma que son baja en Anoeta

Madrid, 16 sep (EFE).- El centrocampista alemán Toni Kroos y el central Jesús Vallejo no completaron el último entrenamiento del Real Madrid antes de viajar a San Sebastián para enfrentarse a la Real Sociedad, y Zinedine Zidane confirmó que se suman a las bajas de Marcelo, Mateo Kovacic, Karim Benzema y Cristiano Ronaldo.

Zidane sufre una plaga de bajas para un partido importante, en casa del colider de LaLiga Santander donde debe reaccionar después de dos empates consecutivos en el Santiago Bernabéu. A las ausencias ya sabidas de Kovacic y Benzema, por lesiones musculares de las que se siguen recuperando en el interior de las instalaciones de la ciudad deportiva blanca, y las sanciones de Marcelo y Cristiano Ronaldo, se han sumado dos bajas inesperadas.

Sorprendió el inicio del entrenamiento un grupo mermado por las ausencias del alemán Kroos, que ya fue suplente en Liga de Campeones ante el APOEL y saltó al césped sin calentar tras la lesión de Kovacic, y Jesús Vallejo, quien ya entrenaba con el grupo recuperado de una lesión muscular y listo para reaparecer.

Zidane confirmó que los dos tienen molestias y que no piensa arriesgar como hizo con Kovacic con la mala suerte de romperse y sufrir una lesión muscular que le tendrá seis semanas fuera del equipo.

"Cuando uno no entrena el día anterior del partido no puede estar con el equipo. Es lo que pasa con Jesús y Toni, que se han resentido de una molestia y no vamos a arriesgar", aseguró.

"En una temporada hay momentos complicados con lesionados y lo tenemos ahora. Espero que no sea por mucho. Lo de los dos no lo es y por eso no vamos a hacer el tonto porque con Mateo al final ahora se queda fuera y no queremos que se repita con otros jugadores", añadió.