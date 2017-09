Zidane: "Bale necesita tiempo, ojalá meta dos goles y cambie la dinámica"

16/09/2017 - 13:24

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, ha asegurado que el galés Gareth Bale necesita "tiempo" para estar a su mejor nivel y ha pedido que no se le cargue con la responsabilidad de llevar el peso de la delantera ante la ausencia de Cristiano Ronaldo y Karim Benzema ante la Real Sociedad, en un partido "importante" este domingo en Anoeta (20.45 horas) tras empatar "dos veces en casa".

"Si mañana Gareth mete dos goles, ¿qué vas a decir? Ojalá mañana los meta y cambiemos la dinámica de lo que piensan todos de Gareth", declaró en rueda de prensa ante la pregunta de un periodista sobre su estado de forma. "Cada cosa lleva su tiempo, y Gareth necesita tiempo. La dinámica para un jugador es entrenar con normalidad, es lo que está haciendo. Todos queremos que Gareth haga más en el campo, pero lo va a hacer seguro", prosiguió.

En este sentido, reconoció que el galés "cada día se siente mejor". "Ha estado cuatro meses fuera y para estar a su nivel necesitará cuatro meses, hay que darle tiempo. Esto es un equipo y la diferencia la vamos a hacer con todos, no con Gareth", indicó. "Hay que estar tranquilos. Hay que esperar al mejor Gareth", recalcó.

El técnico francés reconoció también que han echado de menos a Cristiano Ronaldo, que cumple una sanción de cuatro partidos. "Lo necesitamos, punto. Es un jugador importante, pero tenemos una plantilla para hacerlo bien. Mañana no vamos a contar con muchos jugadores que normalmente juegan, pero confío en ellos y en que lo vamos a hacer bien", manifestó.

"Respecto a la sanción, ha podido estar mejor físicamente. En la competición europea va ganando en potencia. No tenemos elección; cuando está presente, todos contentos, y cuando no, hay que lidiar con ello", continuó.

VALLEJO Y KROOS, BAJAS

Además, confirmó las bajas de Jesús Vallejo y Toni Kroos, que se han "resentido de una molestia". "No es mucho, por eso no vamos a ser tontos. Mateo -Kovacic- estará fuera y no queremos que pase de nuevo. Lo de Dani Ceballos tenía un poco de molestias, pero ha entrenado con normalidad y va a estar", explicó, para seguir hablando de Ceballos.

"Dani va a estar con nosotros mañana. Todos tienen que tener paciencia, porque cada uno va a tener oportunidades de jugar. Hasta ahora no lo hicimos tan mal. Seguro que Dani está listo para jugar, pero las cosas llevan su tiempo. Cuando tenga oportunidad de jugar como titular lo hará bien", añadió.

Por otra parte, valoró el paso de Asier Illarramendi, rival este domingo, por la entidad blanca. "Aquí hay mucha presión, pero Illarra lo ha hecho bien. Se podía esperar más de él, pero ahora es un sitio donde está a gusto. Cuando hay un cambio de la Real Sociedad al Real Madrid es diferente. No lo ha hecho mal, podía haberlo hecho mejor, pero ahora lo está haciendo genial", subrayó.

"ACEPTAMOS LAS CRÍTICAS, PUSIMOS EL LISTÓN MUY ALTO"

A pesar de los dos empates consecutivos en LaLiga Santander ante Valencia y Levante, Zidane se mostró convencido de que pueden remontar la situación. "Podemos jugar a gran nivel, pero en los dos últimos partidos no lo hicimos durante los 90 minutos", expuso. "Son cosas que pasan, es inevitable. Hay jugadores expulsados... Vamos a salir con un equipo muy bueno y jugadores también muy buenos en el banquillo", señaló.

Además, el marsellés consideró que las críticas llegan cuando alcanzas lo máximo. "Aceptamos las críticas, pusimos el listón muy alto cuando jugamos contra Manchester o contra el Barça, pero sabemos dónde estamos. El partido de mañana será un gran momento para demostrar que estamos bien", afirmó.

Sobre la Real Sociedad, resaltó la "importancia" del encuentro. "Nosotros sabemos que vamos a encontrar a un muy buen equipo, que ha hecho un inicio de temporada muy bueno. Para nosotros no va cambiar nada, vamos a intentar hacer un buen partido y ganar", dijo. "Es un partido importante porque empatamos dos veces en casa. Jugamos en casa del colíder. Sabemos la importancia del partido, pero no vamos a cambiar nada de lo que vamos a hacer", concluyó.