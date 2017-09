Escribá: "El del Alavés es un partido mucho más difícil de lo que pueda parecer"

16/09/2017 - 16:34

El entrenador del Villarreal, Fran Escribá, ha destacado que el partido de este domingo ante el Deportivo Alavés (12.00 horas) es mucho más "difícil" de lo que puede parecer, porque es un equipo que está "necesitado" de puntos, además de "confirmar" la recuperación de Roberto Soriano.

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

"Es un partido mucho más difícil de lo que pueda parecer. El Alavés tiene jugadores de calidad y ha jugado un partido muy complicado, como es el del Barça y dos fuera de casa. El Alavés es un equipo excelente y, cuando empiece a sumar, demostrará realmente el nivel que tiene. Nos vamos a encontrar a un rival muy necesitado, que no ha puntuado y necesita hacerlo porque necesita arrancar. Nosotros llegamos un poco mejor, pero con las mismas necesidades. Queremos sumar nuestra primera victoria fuera y queremos hacer un partido redondo", explicó en la rueda de prensa previa al partido frente al Alavés.

El técnico del 'submarino amarillo' aseguró que Mendizorrotza es un escenario "intenso" y que el Alavés tuvo "más tiempo" para preparar el partido. "El ambiente en Mendizorrotza es siempre intenso, es una grada que aprieta, que presiona en todo momento. Además, no olvidemos que ellos han podido preparar el partido durante toda la semana, mientras que nosotros apenas hemos tenido horas porque hemos jugado entre semana", añadió.

Además, Escribá confirmó el regreso de Roberto Soriano. "La sensación es que Soriano estará disponible. Contra el Astaná, podríamos haber tomado el riesgo de haber sido un partido definitivo, pero todo apunta a que estará en perfectas condiciones. Al recuperarlo, tendríamos a Bruno, Marín y a los dos porteros. Esto ya empieza a ser otra cosa", indicó.

"Cuando te faltan muchos jugadores, también es un golpe anímico para el grupo. Conforme el once se va configurando en el once que todos tenemos en la cabeza, la parte anímica también mejora. Una parte del once será refrescado, aunque no tenemos aún todas las variantes que nos gustarían", concluyó el valenciano.