Aficionados del Atlético pisotean, ensucian y vandalizan las placas de Arda Turan y Hugo Sánchez en el Wanda Metropolitano

El estreno del nuevo estadio del Atlético de Madrid, el Wanda Metropolitano, ha venido cargado de una gran polémica debido al recibimiento de los aficionados a una de las iniciativas impulsadas por el club, el Paseo de las Leyendas.

La entidad colchonera decidió dedicar placas individuales a todos los jugadores que hayan jugado más de 100 partidos con la camiseta del Atlético de Madrid, algo que no ha sido bien visto por gran parte de la afición al incluir a futbolistas cuya salida fue polémica (Hugo Sánchez, Kun Agüero, Arda Turan...) y no a otros más emblemáticos que no llegan a la mencionada cifra (Leivinha).

Así, la inauguración del estadio permitió por primera vez el acceso público a dicho paseo, y dejó ver este recibimiento desigual de la afición a unas y otras 'leyendas'.

La mayoría de las placas permanecieron impolutas y fueron respetadas y fotografiadas. Otras, sin embargo, no recibieron el mismo trato, como la del turco Arda Turan, actual jugador del Barcelona, y la del mexicano Hugo Sánchez, ya retirado.

Ambas placas aparecieron sucias, pisoteadas y vandalizadas, con visibles muestras de faltas de respeto por parte de los propios hinchas colchoneros, que acabaron molestos con la forma en la que el otomano y el azteca cambiaron el club por el Barcelona y el Real Madrid respectivamente.

La placa de Arda Turan, la más sucia con diferencia en el Metropolitano pic.twitter.com/kSSKTtLBcr — Adrián Becerra (@AdrianBcerra) 16 de septiembre de 2017