Bordalás: "Se nos ha quedado cara de tontos"

Getafe (Madrid), 16 sep (EFE).- José Bordalás, entrenador del Getafe, lamentó este sábado que su equipo perdiera 1-2 ante el Barcelona y dijo que a sus jugadores se les quedó "cara de tontos" tras la derrota.

También habló sobre alguna decisión del árbitro David Fernández Borbalán, de quien dijo que cree que se equivocó tras no pitar una falta previa al portugués Antunes en el primer gol del Barcelona obra de Denis Suárez.

"Te vas con una mala sensación. Hemos hecho un gran partido. Hemos sabido interpretarlo, lo hemos preparado muy bien, hemos tenido fases muy buenas. En el primer tiempo, ellos solo tuvieron el tiro de Messi de falta. El partido lo teníamos controlado, el empate llega tras una falta muy clara a Antunes que no señalan. Mantuvimos el orden, pero luego el mundo al revés, nos marcaron a la contra. Se te queda cara de tonto", comentó.

Bordalás dejó claro que el árbitro dirigió bien el partido, pero recordó que el tratamiento a los equipos pequeños respecto a un grande puede ser en ocasiones diferente.

"No confundamos. He dicho que el primer gol viene precedido de una falta clarísima a Antunes y a los grandes equipos esas faltas no se las señalan. La actuación del árbitro fue buena. No me parece justo el resultado. Al final no hemos tenido esa suerte. Enfrente tenemos esos rivales que multiplican el presupuesto y que son verdaderos equipazos", subrayó.

"Hemos plantado cara y aprender de esos pequeños detalles y errores. Si hubiese sido a la inversa, esa falta se habría señalado. No es justificar nada. Sólo se han descontado tres minutos en el segundo tiempo. Ha habido cinco cambios y se han descontado tres minutos. Me da pena por los jugadores. Hemos hecho un gran esfuerzo", agregó.

Para Bordalás, el Getafe tiene que quedarse con los aspectos positivos del encuentro. Entre ellos destacó que sus jugadores hicieron un gran "esfuerzo" y que supieron interpretar el partido.

"Hoy podríamos haber ganado, pero teníamos enfrente a un gran rival que venía sin conocer la victoria. Es la victoria que más les ha costado por méritos nuestros", añadió.

Por último, habló sobre la lesión del japonés Gaku Shibasaki, que se retiró en el segundo tiempo del terreno de juego: "Estamos un poco expectantes y preocupados. Ha sido él solo. Ha notado una molestia grande en el pie. Vamos a hacer las pruebas pertinentes y vamos a esperar".