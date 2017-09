Míchel: "El resultado es malo pero la sensación es distinta"

16/09/2017 - 23:22

El entrenador del Málaga, Miguel Ángel González 'Míchel', ha asegurado al término del encuentro ante el Atlético, en el que su equipo ha caído derrotado (1-0) que, a pesar del resultado adverso, la sensación es "distinta" y se ha mostrado satisfecho con el partido de su equipo señalando que "no es fácil" crearle ocasiones al conjunto de Diego Pablo Simeone.

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

"El resultado es malo para nosotros pero la sensación es distinta. Hemos hecho intervenir mucho a Oblak, hemos estado competitivos y este es el camino a seguir a pesar de que es un resultado malo. No es fácil crearle ocasiones al Atlético", declaró en rueda de prensa.

Pese a una nueva derrota de su equipo, la cuarta en otros tantos partidos, Míchel se mostró contento con su equipo. "Me ha gustado mi equipo, estar a la altura del Atlético no es fácil. A partir del minuto 25, hemos estado más sueltos con el balón. Oblak ha estado muy bien como al final del encuentro. No hemos sufrido en exceso. El resultado me disgusta mucho pero el partido no", señaló.

La de este sábado, es una nueva derrota para el conjunto andaluz, que sigue sin sumar puntos. "A mi equipo le pesa tener el casillero a cero. La manera que hay de revertirlo es que los chicos sigan así, con esta actitud. Hoy hemos estado en el partido, ellos han estado incómodos. No recuerdo muchas paradas de nuestro portero y nosotros hemos tenido ocasiones claras pero ha llegado una acción muy buena, determinante de Correa y Griezmann", indicó.

Sobre las nuevas incorporaciones, el técnico madrileño se mostró satisfecho con el rendimiento e intentó ser optimista ante la difícil situación. "Rolón ha estado muy bien, tanto en ataque como en defensa, estamos contentos con él y a Rolán quizá le falta un punto físico, pero no reprocho nada a mis jugadores, están a la altura de Primera División, si tuviéramos algún punto la sensación sería distinta", dijo.

"El mejor apoyo del entrenador son sus jugadores y yo animo a que mis jugadores estén tranquilos. La desconfianza no me va a alcanzar porque no quiero transmitírsela a mis jugadores", concluyó Míchel.