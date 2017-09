Luis Zubeldía es destituido como entrenador del Alavés y suena Aitor Karanka

Luis Zubedía y Fran Escribá. Imagen: EFE

El técnico argentino Luis Zubeldía ha sido destituido como entrenador del Alavés tras cuatro jornadas disputadas en LaLiga Santander. Javier Cabello será el nuevo técnico del Alavés de forma provisional.

La derrota de este domingo ante el Villarreal por 0-3 ha terminado con la aventura de Luis Zubedía como entrenador del Alavés. Suena Karanka como posible técnico de los vitorianos.

Zubeldía, de 36 años, no ha podido sumar un solo punto en cuatro jornadas disputadas. Además, el Alavés, la revelación de la temporada pasada, no ha marcado todavía un gol, siendo el único equipo de Primera que no lo ha hecho.

Por el momento, Javier Cabello será el encargado de liderar la plantilla. Aitor Karanka es el gran favorito para sustituir de forma definitiva al joven entrenador argentino.