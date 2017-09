Neymar la lía en el PSG: tensión contra Cavani en pleno partido con Dani Alves como aliado

Ambos se pelearon por lanzar una falta y un penalti en pleno partido

Cavani y Neymar discuten antes de que el primero lanzase (y fallase) el penalti de la discusión. Imagen: Getty

Una de las virtudes que debe tener todo entrenador de un gran equipo es la de saber manejar a sus estrellas. Evitar guerras de 'egos' que puedan afectar al equipo. Emery en el PSG tiene mucho trabajo con este cometido, más viendo el capítulo de tensión que se vivió ayer en el duelo en el que los parisinos golearon al Olympique de Lyon. Neymar y Cavani tuvieron sus más y sus menos por ver quienes lanzaban una falta y un penalti. Lucha de galácticos en la que también se metió Dani Alves para favorecer a su amigo y compañero de selección.

El relato de los hechos comienza con una falta cometida sobre Cavani al borde del área. El uruguayo cogió la pelota para ejecutar le lanzamiento, pero cuando se disponía a colocarla, Dani Alves se acercó, cogió el esférico.

Cavani trató de recuperarlo, pero el brasileño, serio, no atendió a razones. La bola era suya... o eso parecía. Por detrás se acercó Neymar para agarrar el esférico y ser, finalmente él, quien lanzara el tiro. El portero del Olympique de Lyon repelió el lanzamiento. Cavani se mostró de todo, menos satisfecho.

Luego la escena se repitió, pero esta vez sin Alves como invitado. Penalti a favor del PSG. Cavani de nuevo agarró el esférico y cuando se disponía a ponerlo en el punto de penalti, Neymar se le acercó para reclamar su derecho a lanzarlo. Cavani se negó de nuevo y esta vez, tras la triquiñuela anterior, agarró la pelota para que Neymar no se la robara. Dialogaron durante unos segundos. La charla terminó con Neymar alejándose del punto de los once metros con gesto enfadado. Muy enfadado.

Cavani ejecutó la pena máxima... y la falló. O mejor dicho, el portero la despejó. Su mano izquierda desvió la bola, que dio en el larguero y botó cerca de la línea de gol sin acabar de sobrepasarla.

Visto el espectáculo, Emery tuvo que dar la cara tras el partido. "Les he pedido que lo arreglen entre ellos, que son capaces de llegar a un acuerdo. Si no, decidiré yo. No quiero que esto sea un problema para nosotros", afirmó. Visto lo visto, tendrá que poner paz y demostrar, de paso, que goza de la virtud de saber domar a sus estrellas. Una de las virtudes que todo entrenador de un gran equipo debe manejar.