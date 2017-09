El Barcelona sólo podría fichar jugadores en paro mientras Dembélé esté lesionado: éstos son los candidatos

Nombres como Claudio Pizarro o Rossi destacan entre los jugadores sin equipo

Claudio Pizarro celebra un gol en su etapa con el Werder Bremen. Imagen: Reuters

El FC Barcelona confirmó ayer el mazazo de la lesión de un Dembélé que no podrá estar listo hasta diciembre-enero. Baja de larga duración ante la que el reglamento no permite a los culés fichar un sustituto (el francés no entra en los parámetros de lesión que permite fichar según el reglamento), pero para la que el Barça podría activar un plan alternativo: fichar a un jugador en paro que ocupe su puesto. Ahí el reglamento sí que da luz verde a a los culés. Y en el elenco de potenciales candidatos hay una lista de futbolistas interesantes para 'zurzir' el roto que ha dejado este imprevisto en la plantilla blaugrana.

Por ejemplo, Claudio Pizarro, futbolista paraguayo ex del Bayern de Múnich y sin contrato tras no renovar con el Werder Bremen, con el que jugó la temporada pasada 19 partidos (sólo hizo un gol). Tiene 36 años y unas características similares a las que lucía Larsson cuando llegó al club hace casi una década. Esto es, jugador veterano que aceptaría su rol de suplente y cuya experiencia podría ayudar al Barça en momentos puntuales.

Giuseppe Rossi, ex del Celta o del Villarreal, también está libre después de finalizar contrato con la Fiorentina, el club que lo cedió precisamente al Celta a mitad de la pasada temporada. Hace años el Barça también lo quiso, pero una lesión truncó esta posibilidad. El italoamericano tiene en su expediente médico su punto débil.

Ahí, en ataque, también hay nombres conocidos en paro, como José Antonio Reyes o Diego Capel, pero uno y otro parecen alejado de los estándares de exigencia que reclama el Barça.