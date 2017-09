Gumbau: "Será un partido muy especial para mi"

Madrid, 18 sep (EFE).- Gerard Gumbau, centrocampista del Leganés formado en la cantera del Girona, aseguró que el duelo liguero que medirá este miércoles a ambos conjuntos, en Butarque ,será 'muy especial' para él por su pasado en el conjunto catalán.

"En el Girona he estado desde alevín hasta juveniles, me he formado allí. Siempre es especial que venga el Girona, el equipo de mi ciudad, a Leganés. Será un partido muy especial para mí", comentó en rueda de prensa.

El futbolista mostró su intención de seguir trabajando para sumar más minutos de juego como blanquiazul: "Cuando no entras en convocatoria lo primero que piensa un jugador es en venirse abajo. Yo todo lo contrario. Entreno cada día para poder conseguir minutos y convocatorias. Dar lo máximo de mi en los entrenamientos es mi mentalidad, trabajar para poder conseguir las convocatorias y en cuanto tenga los minutos poder aprovecharlos".

"Tienes que ganarte el sitio en los entrenamientos, aprovechar cada uno para enseñarle al 'míster' que estás preparado para cuando te necesite y ganarte su confianza", declaró ante los medios de comunicación.

La plantilla afronta el choque después de dos derrotas seguidas: "El grupo está bien. Después de dos derrotas estás siempre anímicamente un poco tocado pero el equipo reacciona bien. Hemos tenido nuestras oportunidades en los dos partidos para conseguir más puntos de los que hemos conseguido pero gracias al buen arranque que hemos hecho de temporada tenemos un margen de mejora, pero un margen bueno".

"En Primera son partidos muy igualados y lo que ha marcado la diferencia creo que han sido los últimos veinticinco metros de campo, donde hay que hacer un poquito más de daño y crear un poquito más de ocasiones para encerrar al rival un poco más atrás y tener más oportunidades de gol", explicó también.

Además opinó que ante el Girona y Las Palmas afrontan dos partidos claves por ser posibles rivales directos: "Todos los partidos son importantes, más con equipos que en teoría son de tu liga. Son partidos en los que tienes que salir a muerte, como todos los que jugamos. Serán dos partidos en los que tendremos que intentar sumar todos los puntos posibles".

Asimismo, habló de la mentalidad del técnico, Asier Garitano: "Siempre dice que cada partido es importante y todos son iguales. Nos mentaliza en que estamos haciendo las cosas bien, que tenemos que seguir en esta línea y que seguro que los resultados llegarán", subrayó.