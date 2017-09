Míchel: "El Málaga no va a pasar dificultades"

18/09/2017 - 15:09

El entrenador del Málaga, Míchel González, respondió a las críticas vertidas sobre su equipo después de la cuarta derrota en liga, lanzando un mensaje de confianza hacia su plantilla y asegurando que el club andaluz "no va a pasar dificultades" para conseguir la permanencia.

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

"Cuando llegué el año pasado mi mensaje era siempre positivo porque desde fuera no tenía la sensación de que el equipo fuera a tener dificultades al final y eso mismo le decía a los jugadores", señaló Míchel en rueda de prensa. "Lo mismo digo hoy y lo mismo diré si hay otro entrenador a lo largo de la temporada. Este equipo no tendrá problemas porque el material humano es bueno y lo que necesitamos es tranquilidad", añadió.

La situación está complicada en el Málaga, que suma cero puntos y sólo un gol en las cuatro primeras jornadas de LaLiga Santander. Este hecho no parece preocuparle al técnico madrileño, quien se adjudica la labor de acostumbrar al equipo "a las nuevas circunstancias" para obtener unos buenos resultados que le darían "más tranquilidad".

"Sé que hemos perdido cuatro partidos, algo bastante llamativo, pero todos han estado ahí y de haber conseguido puntos, no estaríamos hablando de esta situación", resaltó el madrileño. "A lo largo de mi vida deportiva, he tenido momentos mejores y peores pero lo más importante es confiar en que se pueda hacer el trabajo y se pueda hacer bien", recordó.

Para solucionar esta crisis, el Málaga tendrá una dura visita a Mestalla, estadio del que guarda "buenos momentos" el técnico malaguista, y ante un Valencia que vuelve a estar a la "altura de las circunstancias y de su historia".

"El Valencia es un equipo que ha ganado un partido 1-0 y los otros tres los ha empatado. Se lo pone difícil a los equipos, pero también se lo ponen a ellos, como el sábado el Levante. Es una demostración de que la liga está ajustada", remarcó Míchel.

El exjugador cree que "las diferencias existen" con los de Marcelino García, pero espera que "sea un partido igualado". "Nosotros venimos de competir contra el Atlético de Madrid y, entre comillas, solo nos ha ganado 1-0 porque creo que hicimos méritos suficientes para hacer algo mas", reconoció.

Con apenas 48 horas de diferencia, el entrenador del Málaga no ha tenido casi tiempo para preparar el próximo encuentro. De hecho, el equipo se ha quedado en la capital para descansar antes del viaje a Valencia, aunque no ha sido "una decisión tomada por los malos resultados", sino más bien está orientado a lo que "necesita" el conjunto malagueño en este momento.

"Cuando tienes dos días de recuperación, es difícil preparar un partido, sobre todo porque tienes que recuperar a todos los jugadores e ir sobre los que has trabajado previamente y sobre la idea de juego del equipo", admitió.

Como es evidente, habrá rotaciones en el once del conjunto andaluz después de la visita al Metropolitano. En el caso del defensa Luis Hernández, Míchel espera a "ver cuál es la situación" después de que el ex del Leicester sufriera "una brecha bastante importante" y alertando que "se va a volver a abrir" si no descansa ante el Valencia.

"Ya hicimos rotaciones ante el Atlético y seguiremos buscando alternativas en muchas parcelas por diferentes motivos. Vamos a hacer cambios porque nosotros no nos podemos permitir mantener el mismo once, sobre todo cuando no estamos en nuestro mejor momento y cuando tenemos que buscar soluciones de todo tipo", sentenció.